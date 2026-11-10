Impianti sportivi a Ragusa, l’assessore Digrandi smentisce le inagibilità: “Polemiche strumentali e notizie false”

RAGUSA, 10 Novembre 2026 – L’assessore allo Sport del Comune di Ragusa, Simone Digrandi, interviene con una nota ufficiale per fare chiarezza sullo stato degli impianti sportivi cittadini, smentendo categoricamente le notizie relative a una presunta inagibilità diffusa delle strutture.

La replica arriva a seguito delle esternazioni di un consigliere comunale di opposizione che ha sollevato dubbi sulla fruibilità dei campi Biazzo (Ex ENAL), Colajanni e Sebastiano Tumino (Gaddimeli, Marina di Ragusa).

«Onde evitare che illazioni politiche e “notizie” non verificate continuino a dare false informazioni sui nostri impianti sportivi, diventa necessario fare un po’ di chiarezza», dichiara Digrandi, accusando l’opposizione di aver mescolato situazioni tra loro molto diverse al solo scopo di alimentare una polemica strumentale.

Nel dettaglio, l’assessore ha chiarito punto per punto lo stato delle tre strutture:

Campo Biazzo (Ex ENAL): l’impianto è pienamente agibile e regolarmente in funzione. La segnalazione relativa alla porta secondaria bloccata da un catenaccio era legata unicamente alla temporanea rottura della serratura, elemento già completamente ripristinato.

Campo Colajanni: la struttura è al centro di una serie di interventi risolutivi per criticità che trascinavano da decenni. Tra i lavori già completati figurano l’installazione dei maniglioni antipanico, la sistemazione degli ingressi separati per squadre, pubblico e arbitri, il ripristino del cancello su via Pier Santi Mattarella e il rifacimento dei servizi igienici per gli spettatori. All’appello mancano solo due interventi di dettaglio per la sola tribuna che verranno ultimati nelle prossime settimane. «Senza questi ultimi lavori la SOLA tribuna (non l’intero impianto) è inagibile, come d’altronde lo è da decenni e come abbiamo ricordato noi stessi alle società con un’apposita nota», precisa Digrandi, evidenziando come le stesse immagini diffuse dal consigliere — che ritraggono i tifosi all’esterno a seguire l’incontro — confermino che le attività sportive sul campo si stanno svolgendo regolarmente.

Campo Sebastiano Tumino (Gaddimeli, Marina di Ragusa): la struttura risulta temporaneamente chiusa esclusivamente per consentire l’avvio imminente dei lavori di rifacimento del terreno di gioco. Definire l’impianto “inagibile” in questo contesto è, secondo l’amministrazione, del tutto fuorviante.

«Di fatto, l’unica struttura inagibile è la sola tribuna del Colajanni», conclude l’assessore Digrandi. «Una situazione che, proprio grazie agli interventi in corso e a quelli che saranno completati nelle prossime settimane, vedrà finalmente la tribuna restituita alla città e alla piena fruibilità dopo decenni di attesa».

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