DesTEENazione – Desideri in Azione: l’Educativa di Strada prende avvio anche a Comiso

Comiso, 10 novembre 2026 – “Il progetto DesTEENazione – Desideri in Azione del Distretto Socio-Sanitario 43 estende a Comiso il percorso di attivazione degli interventi di Educativa di Strada, con l’obiettivo di raggiungere i giovani nei loro contesti di vita quotidiana e promuovere benessere, partecipazione e inclusione sociale- spiega l’assessore-. L’équipe dell’Educativa di Strada ha iniziato le sue attività a Comiso. All’avvio ho interloquito anche con il Coordinatore Strategico del progetto Giuseppe Barone, e il personale dei Servizi Sociali comunali, per un confronto operativo finalizzato alla programmazione delle attività sul territorio. L’incontro ha rappresentato anche un momento di raccordo tra l’équipe educativa che sarà presente sul territorio e i servizi territoriali, con l’obiettivo di individuare le aree maggiormente significative per l’intervento, con particolare attenzione alle cosiddette zone rosse, e definire dunque le prime strategie operative per l’avvio delle attività. L’Educativa di Strada si propone di avvicinare i ragazzi e le ragazze nei luoghi che frequentano abitualmente, favorendo l’incontro e il dialogo e costruendo relazioni di fiducia. Attraverso una presenza educativa diretta sul territorio, l’intervento mira a intercettare bisogni e fragilità, valorizzare le risorse e le potenzialità dei giovani, prevenire situazioni di disagio e promuovere percorsi di partecipazione attiva e inclusione sociale. Questo percorso costituisce un ulteriore passo nell’attuazione di DesTEENazione – Desideri in Azione del Distretto Socio-Sanitario 43, rafforzando la presenza educativa sul territorio e la collaborazione tra istituzioni, servizi e comunità locali. L’obiettivo condiviso – conclude Giusi Cubisino- è rendere i giovani protagonisti del proprio territorio, valorizzandone desideri, competenze e aspirazioni e contribuendo alla costruzione di una comunità sempre più inclusiva, attenta ai bisogni delle nuove generazioni e capace di offrire concrete opportunità di crescita”.

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