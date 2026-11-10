Il futuro del Ragusa Calcio al centro: l’appello urgente di sindaco e assessore per il rilancio della società

RAGUSA, 10 Novembre 2026 – Momenti di grande apprensione e riflessione in casa Ragusa Calcio. La situazione societaria e sportiva del club azzurro ha spinto direttamente il Sindaco e l’Assessore allo Sport a lanciare un appello pubblico e accorato, volto a coinvolgere il tessuto imprenditoriale ed economico del territorio per garantire continuità, stabilità e un futuro ambizioso alla principale squadra di calcio della città.

Nelle dichiarazioni rilasciate dai vertici di Palazzo dell’Aquila, viene ribadita la vicinanza costante dell’amministrazione comunale alle sorti del club, vissute non solo con la responsabilità istituzionale ma anche con la passione dei tifosi: «Come abbiamo sempre fatto, seguiamo da vicino le vicende del Ragusa Calcio dal punto di vista non solo impiantistico ma anche sportivo e societario, ancor più in queste giornate di apprensione, che viviamo da tifosi e da amministratori.»

Nelle ultime settimane l’attenzione è stata altissima. Sindaco, assessore e diversi consiglieri comunali hanno intensificato i contatti con l’attuale dirigenza per valutare tutte le opzioni possibili sul tavolo, individuando il percorso societario più opportuno per fare innanzitutto l’interesse del Ragusa e della squadra.

Se da un lato proseguono le interlocuzioni con soggetti interessati a rilevare la società o a integrarsi in essa, dall’altro l’amministrazione avverte la necessità di fare un pubblico appello a tutte le forze imprenditoriali del territorio che hanno a cuore il futuro del calcio locale e desiderano spendersi in un progetto serio, responsabile e ambizioso.

L’amministrazione comunale ha confermato la propria piena disponibilità a fare da ponte e garante tra le parti, sottolineando la prontezza a mediare e ad ascoltare un comparto produttivo fatto di aziende di eccellenza e persone perbene che potrebbero garantire le giuste competenze per la crescita di tutto il movimento sportivo cittadino.

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