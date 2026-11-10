  • 10 Novembre 2026 -
Facebook-f Instagram Twitter Youtube Rss
Cerca
  • 10 Novembre 2026 -
RagusaPolitica

Il futuro del Ragusa Calcio al centro: l’appello urgente di sindaco e assessore per il rilancio della società

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 10 Novembre 2026 – Momenti di grande apprensione e riflessione in casa Ragusa Calcio. La situazione societaria e sportiva del club azzurro ha spinto direttamente il Sindaco e l’Assessore allo Sport a lanciare un appello pubblico e accorato, volto a coinvolgere il tessuto imprenditoriale ed economico del territorio per garantire continuità, stabilità e un futuro ambizioso alla principale squadra di calcio della città.

Nelle dichiarazioni rilasciate dai vertici di Palazzo dell’Aquila, viene ribadita la vicinanza costante dell’amministrazione comunale alle sorti del club, vissute non solo con la responsabilità istituzionale ma anche con la passione dei tifosi: «Come abbiamo sempre fatto, seguiamo da vicino le vicende del Ragusa Calcio dal punto di vista non solo impiantistico ma anche sportivo e societario, ancor più in queste giornate di apprensione, che viviamo da tifosi e da amministratori.»

Nelle ultime settimane l’attenzione è stata altissima. Sindaco, assessore e diversi consiglieri comunali hanno intensificato i contatti con l’attuale dirigenza per valutare tutte le opzioni possibili sul tavolo, individuando il percorso societario più opportuno per fare innanzitutto l’interesse del Ragusa e della squadra.

Se da un lato proseguono le interlocuzioni con soggetti interessati a rilevare la società o a integrarsi in essa, dall’altro l’amministrazione avverte la necessità di fare un pubblico appello a tutte le forze imprenditoriali del territorio che hanno a cuore il futuro del calcio locale e desiderano spendersi in un progetto serio, responsabile e ambizioso.

L’amministrazione comunale ha confermato la propria piena disponibilità a fare da ponte e garante tra le parti, sottolineando la prontezza a mediare e ad ascoltare un comparto produttivo fatto di aziende di eccellenza e persone perbene che potrebbero garantire le giuste competenze per la crescita di tutto il movimento sportivo cittadino.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube