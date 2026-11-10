Pesca nel Mediterraneo, slitta al 2027 l’obbligo della “targa” per i pescherecci sotto i 20 metri

10 Novembre 2026 – Controllare chi pesca nel Mediterraneo resta ancora difficile per molte imbarcazioni di medie dimensioni. Una recente riunione internazionale a Roma ha infatti deciso di rimandare al 2027 l’obbligo di dotare i pescherecci tra i 15 e i 20 metri di una speciale targa identificativa permanente. Una scelta che lascia invariate le regole per la flotta italiana ma che fa discutere chi si batte contro la pesca illegale.

Per i pescherecci del Mediterraneo lunghi tra i 15 e i 20 metri, difatti, non cambia nulla, perché la proposta europea di estendere l’obbligo del codice identificativo unico alle barche più piccole è stata rinviata al 2027.

Questo codice, chiamato numero IMO, funziona esattamente come la targa di un’automobile o un codice fiscale che non cambia mai per tutta la vita della barca, anche se cambiano il proprietario o la bandiera.

Durante una riunione internazionale tenutasi a Roma a fine ottobre, l’Unione Europea aveva chiesto di abbassare la soglia obbligatoria dai 20 metri attuali a 15 metri per controllare meglio chi pesca in acque internazionali, ma la decisione è slittata.

Secondo le associazioni ambientaliste questo rinvio frena la lotta contro la pesca illegale, perché senza una targa permanente per le barche medie e piccole è molto più difficile tracciare chi viola le regole e garantire una concorrenza leale ai pescatori onesti.

La riunione ha comunque portato a progressi sui controlli satellitari delle navi e all’approvazione di nuove regole per proteggere specie come il gambero rosso, il nasello e la lampuga, rimandando ogni nuova decisione sulle targhe al prossimo vertice del 2027 in Turchia.

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