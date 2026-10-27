Un premio speciale dalla Capitale al modicano Giuseppe Macauda

ROMA / MODICA, 27 Ottobre 2026 – Prestigioso riconoscimento letterario per il poeta modicano Giuseppe Macauda, che incassa un importante successo nella Capitale in occasione dell’International Literary Prize “COLOSSEUM” di Roma.

A Macauda è stato conferito il “Special Award of the Francesco Terrone Foundation” all’interno della Sezione A – Poesia singola, grazie all’opera intitolata “Sogni di pietra”. Un brano capace di conquistare la giuria per la sua carica evocariva e il profondo legame con le radici storiche e culturali dell’isola.

Particolarmente intensa ed elegante la motivazione ufficiale con cui la Giuria ha accompagnato il premio, definendo la lirica del poeta modicano come: «Una poesia straordinaria capace di creare con immagini vivide una potente fusione fra terra e mito, legare l’armonia greca alla storia siciliana e celebrare con controllato lirismo la bellezza dell’architettura antica».

Un attestato di grande stima che il poeta ha accolto con profonda gratitudine: «Ringrazio sentitamente la Giuria dell’International Literary Prize “COLOSSEUM” di Roma per avermi assegnato questo prestigioso riconoscimento», ha dichiarato Giuseppe Macauda, sottolineando l’emozione di vedere la propria poesia apprezzata su un palcoscenico di risonanza internazionale.

Il premio conferma ancora una volta la vivacità del panorama culturale modicano e la capacità dei suoi talenti di portare l’eredità della storia e della bellezza siciliana ben oltre i confini dell’isola, fino nel cuore della Capitale.

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