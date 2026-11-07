Comiso. 50 anni della Parrocchia di Sant’Antonio: inaugurato il pannello del Giubileo realizzato dal Lions Club Terra Iblea

COMISO, 07 Novembre 2026 – In occasione dell’apertura dell’Anno Giubilare indetto per i 50 anni di istituzione della Parrocchia di Sant’Antonio, il primo novembre scorso , dopo la Santa Messa delle ore 11.00, si è svolta una cerimonia semplice ma significativa: l’inaugurazione del pannello commemorativo raffigurante il logo dell’Anno Giubilare, realizzato dal Lions Club Comiso Terra Iblea come service.

Per la realizzazione è stato coinvolto anche il Liceo Artistico di Comiso, che il Club ringrazia nella persona della Dirigente, Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta.

La scoperta del pannello è stata affidata al gesto simultaneo dello svelamento del drappo da parte di S.E. Mons. Giuseppe La Placa, Vescovo di Ragusa, del Sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, della Presidente del Lions Club Comiso Terra Iblea, Francesca Cassarino, e del Presidente di Zona, Rosario Alescio.

“ Sottolineiamo l’importanza, a livello simbolico, – afferma la Presidente del Club Lions di Comiso Cassarino – di voler accomunare in un unico evento anniversari diversi ma ugualmente importanti: l’uno religioso, gli altri particolarmente significativi per noi Lions, i 110 anni dalla nascita del Lions International e i 30 anni dalla costituzione del Distretto Sicilia Lions 108Yb”.

Con questo gesto il Club ha voluto onorare il service distrettuale “Lasciamo un segno dell’essere Lions”, proposto proprio per celebrare questi anniversari. La presenza del Vescovo S.E. Mons. Giuseppe La Placa, delle autorità religiose e civili, del Sindaco e Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, dell’Onorevole Giorgio Assenza, di molti fedeli e di numerosi soci Lions, ha dato la giusta risonanza a un evento Lions che si inserisce nella vita cittadina comisana, ribadendo la forte presenza del Club e la vicinanza ai momenti più importanti della comunità.

Nelle foto alcune immagini dell’inaugurazione.

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