Tulipark a Modica, l’Assessore Giurdanella: «Un grande successo che anima il centro storico. Ora ci prepariamo ad Halloween»

MODICA, 27 Ottobre 2026 – E’ andata in archivio con numeri straordinari l’edizione del Tulipark a Modica, l’evento che ha portato un’esplosione di colori, entusiasmo e partecipazione nel cuore della città. Un bilancio ampiamente positivo quello tracciato dall’Assessore Leandro Giurdanella, che sottolinea il forte legame della comunità con la vita del centro cittadino.

«Il Tulipark è stato un grande successo», ha dichiarato l’Assessore Giurdanella. «È un risultato che dimostra quanta voglia ci sia di vivere il nostro centro storico e di partecipare a iniziative capaci di portare colore, entusiasmo e movimento nella nostra città».

L’enorme affluenza di visitatori e residenti ha inevitabilmente generato qualche rallentamento alla viabilità cittadina, elemento su cui l’Assessore ha voluto spendere parole di chiarezza e attenzione verso la cittadinanza: «Sono consapevole che l’eccessiva affluenza abbia creato qualche disagio alla circolazione e per questo mi scuso con i cittadini. Allo stesso tempo, ho avuto modo di ascoltare tanti residenti e commercianti, raccogliendo la soddisfazione di chi ha visto il centro animarsi, riempirsi di persone e tornare a essere un luogo di incontro e condivisione».

Un ruolo fondamentale nella riuscita della manifestazione è stato svolto dall’artigianato locale. Giurdanella ha infatti espresso un ringraziamento speciale all’Associazione Culturale “La Contea Creativa”, che ha arricchito il percorso dell’evento con l’esposizione di manufatti artigianali di qualità.

In arrivo la notte di Halloween

L’animazione del centro storico modicano non si ferma qui. L’amministrazione comunale guarda già al prossimo appuntamento a calendario: la notte di Halloween.

«Le sorprese non sono finite», conclude Giurdanella. «Ci prepariamo alla notte di Halloween con altre occasioni per stare insieme, vivere il centro storico e rendere Modica sempre più attrattiva».

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