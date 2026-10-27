Santa Croce Camerina, rissa mortale del 2024: la Corte d’Appello riduce le pene per i due imputati

CATANIA, 27 Ottobre 2026 -Si riduce la pena per la rissa mortale avvenuta a Santa Croce Camerina la sera del 7 settembre 2024, costata la vita al ventunenne di origini tunisine Mohamed Anwer Debic. La Corte d’Assise d’Appello ha rideterminato in sette anni di reclusione la condanna a carico del ventitreenne connazionale imputato nell’inchiesta, tagliando di tre anni la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Ragusa nel luglio 2025, che ne aveva stabiliti dieci.

Il collegio d’appello ha riconfermato la qualificazione giuridica del fatto come omicidio preterintenzionale, respingendo la tesi della pubblica accusa (rappresentata dal sostituto procuratore Santo Fornasier) che aveva sollecitato una condanna più severa sostenendo l’ipotesi di omicidio volontario. In primo grado, l’accusa aveva avanzato una richiesta di 16 anni di reclusione per l’imputato, assistito dall’avvocato Enrico Platania.

La vicenda affonda le sue radici nella tarda serata del 7 settembre 2024. In via Giardino, nel centro di Santa Croce Camerina, scoppiò un violento scontro tra un gruppo di cittadini tunisini. Nel giro di pochi minuti l’alterco verbale degenerò in una vera e propria spedizione punitiva: tra grida, panico e fughe precipitose spuntarono catene, oggetti contundenti e persino machete.

Durante il pestaggio, Mohamed Anwer Debic fu colpito violentemente al petto da un corpo contundente — probabilmente proprio una lama da machete — riportando una ferita mortale che non gli lasciò scampo.

La Corte d’Assise d’Appello è intervenuta anche sulla posizione del secondo imputato coinvolto nella contesa, un ventottenne difeso dall’avvocato Simona Cultrera. Il giovane era accusato di tentato omicidio per aver ferito un altro partecipante alla rissa, un ventiduenne, attinto da fendenti alla schiena e a una mano. Per lui i giudici di secondo grado hanno stabilito una condanna finale a due anni e otto mesi di reclusione.

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