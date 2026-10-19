  • 19 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 19 Ottobre 2026 -
Comiso | Politica | santa croce camerina

SP 20 Comiso–Santa Croce, in fase conclusiva i lavori di ripavimentazione

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso/Santa Croce Camerina, 19 ottobre 2026- Sono in fase di ultimazione gli interventi di ripavimentazione in alcuni tratti della SP 20 “Comiso–Santa Croce”. I lavori hanno interessato la risagomatura del piano stradale e la pulizia dei margini della carreggiata. È attualmente in corso l’asfaltatura dell’incrocio con la SP 18, mentre la segnaletica stradale sarà realizzata nelle prossime settimane. L’attività rientra nella programmazione del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per migliorare la sicurezza e le condizioni di percorribilità delle strade del territorio ibleo.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube