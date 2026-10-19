SP 20 Comiso–Santa Croce, in fase conclusiva i lavori di ripavimentazione

Comiso/Santa Croce Camerina, 19 ottobre 2026- Sono in fase di ultimazione gli interventi di ripavimentazione in alcuni tratti della SP 20 “Comiso–Santa Croce”. I lavori hanno interessato la risagomatura del piano stradale e la pulizia dei margini della carreggiata. È attualmente in corso l’asfaltatura dell’incrocio con la SP 18, mentre la segnaletica stradale sarà realizzata nelle prossime settimane. L’attività rientra nella programmazione del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per migliorare la sicurezza e le condizioni di percorribilità delle strade del territorio ibleo.

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