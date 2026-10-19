Il Libero Consorzio ibleo aderisce alla Campagna Nazionale di Ricerca sulla Fibrosi Cistica﻿﻿ 2026

Ragusa, 19 ottobre 2026 – Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa rinnova il proprio sostegno alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – ETS (FFC Ricerca) e partecipa all’iniziativa di sensibilizzazione sul test del portatore sano di fibrosi cistica “1 su 30 e non lo sai”.
Per aumentare la consapevolezza sulla prevenzione e sulla ricerca, dal 20 al 26 ottobre la sede della provincia in viale del Fante sarà illuminato di verde (in concomitanza con la Campagna Nazionale di Ricerca sulla Fibrosi Cistica).
L’iniziativa è patrocinata da ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani.