Santa Croce Soccer, cinque vittorie su cinque: il Cigno vola in vetta

Santa Croce Camerina, 19 ottobre 2026 – I biancazzurri superano 2-0 la Sommatinese e restano a punteggio pieno: 15 punti, 17 gol realizzati e appena due subiti. Un avvio di stagione che premia il lavoro di mister Campanaro e la forza del gruppo.

Il Santa Croce Soccer continua a volare. La vittoria per 2-0 contro la Sommatinese, maturata davanti al pubblico del Kennedy, consegna ai biancazzurri la quinta vittoria consecutiva in campionato e consolida il primato solitario nel girone D di Promozione. Un percorso netto, costruito con risultati, prestazioni e una crescente consapevolezza nei propri mezzi.

I numeri raccontano un inizio di stagione di grande spessore. Ma dietro le statistiche c’è soprattutto una squadra che sta dimostrando equilibrio, organizzazione e concretezza, qualità fondamentali per affrontare un campionato lungo e competitivo.

Dal largo 7-0 rifilato alla Megarese al prezioso successo esterno per 2-1 nel derby contro il Pro Ragusa, fino all’affermazione casalinga sulla Sommatinese, il Santa Croce ha saputo trovare soluzioni diverse per portare a casa il risultato. Segno di una formazione capace di imporre il proprio gioco quando ci sono gli spazi, ma anche di stringere i denti e gestire i momenti più complicati.

Il dato più incoraggiante riguarda la tenuta complessiva della squadra. Il reparto offensivo sta garantendo gol e pericolosità, mentre la fase difensiva si sta distinguendo per solidità e attenzione. Un equilibrio che nasce dal lavoro quotidiano sul campo e dalla disponibilità di un organico che sta rispondendo alle richieste dello staff tecnico.

Mister Fabio Campanaro può guardare con soddisfazione a questo avvio, consapevole che la continuità dei risultati è il frutto dell’impegno collettivo. La squadra sta mostrando personalità, spirito di sacrificio e una buona capacità di interpretare le partite, senza perdere di vista l’importanza del lavoro settimanale.

Il primato rappresenta una gratificazione per i calciatori, per lo staff e per la società, ma anche uno stimolo a mantenere alta l’asticella. In un girone nel quale Serradifalco e Noto restano in scia, ogni giornata può modificare gli equilibri e richiede la massima concentrazione.

L’avvio lanciato alimenta l’entusiasmo dell’ambiente biancazzurro e restituisce fiducia ai tifosi, che vedono una squadra capace di lottare e fare risultato. La strada, tuttavia, è ancora lunga: il campionato non si decide a ottobre e sarà la capacità di mantenere rendimento, intensità e continuità a fare la differenza nel corso della stagione.

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