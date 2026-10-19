Pordenonelegge chiude a Praga: la letteratura unisce l’Europa nel segno della libertà

La 27ª edizione della Festa del libro e della libertà si conclude nella capitale ceca con Giulio Mozzi. Un ponte culturale tra Pordenone e Praga, nel ricordo della Rivoluzione di velluto e alla vigilia di Pordenone Capitale italiana della cultura 2027.

PORDENONE – Ci sono luoghi nei quali la letteratura assume un significato che va oltre i libri. Praga è certamente uno di questi. La città di Franz Kafka, di Václav Havel e della Rivoluzione di velluto rappresenta una delle capitali europee nelle quali la cultura ha saputo trasformarsi in coscienza civile, diventando anche uno strumento di resistenza al potere. Non è dunque casuale che Pordenonelegge abbia scelto ancora una volta Praga per concludere la sua 27ª edizione, trasferendo nella capitale ceca lo spirito della Festa del libro e della libertà.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 21 ottobre, alle 18.30, nella Sala Capitolare dell’Istituto Italiano di Cultura, nell’ambito della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. Al centro dell’incontro ci sarà Giulio Mozzi con il suo romanzo Le ripetizioni, pubblicato in Italia da Marsilio. L’opera è stata tradotta in ceco da Alice Flemrová e pubblicata dall’editore Meridione con il titolo Opakování. Le conclusioni saranno affidate al presidente della Fondazione Pordenonelegge.it, Michelangelo Agrusti.

La cultura come ponte tra popoli e Paesi

La trasferta praghese avrà anche un importante momento istituzionale. Martedì 20 ottobre, alle 16.30, una delegazione della Fondazione, guidata da Agrusti, sarà ricevuta dal nuovo ambasciatore italiano nella Repubblica Ceca, Alessandro Gaudiano, nella residenza ufficiale di Malá Strana. Alla missione parteciperà anche il vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia e assessore alla Cultura e allo Sport, Mario Anzil.

Il significato dell’iniziativa supera tuttavia quello di una visita diplomatica. È la conferma di una relazione culturale costruita negli anni, nella convinzione che la circolazione delle idee, degli autori e delle opere letterarie contribuisca a rafforzare un’identità europea fondata sul confronto e sulla libertà di espressione.

Anzil ha sottolineato proprio questa vocazione internazionale del Friuli Venezia Giulia, ricordando l’esperienza di Gorizia e Nova Gorica, Capitale europea della cultura 2025, e il prossimo appuntamento con Pordenone Capitale italiana della cultura 2027.

Due riconoscimenti che collocano il territorio regionale in una dimensione culturale sempre più aperta al dialogo con il resto d’Europa.

Praga, la memoria della libertà

Ma è soprattutto il richiamo alla storia recente della capitale ceca a conferire alla conclusione di Pordenonelegge un significato particolare. Nel novembre 1989, la Rivoluzione di velluto segnò la fine del regime comunista in Cecoslovacchia. Fu una svolta pacifica, nella quale intellettuali, studenti e cittadini contribuirono a restituire al Paese libertà politiche e civili negate per decenni. Tra i protagonisti di quella stagione figurava Václav Havel, scrittore e drammaturgo, destinato a diventare presidente della Cecoslovacchia democratica. È difficile immaginare un esempio più significativo del rapporto tra cultura e libertà.

Agrusti ha richiamato esplicitamente quella stagione, osservando come la letteratura possa rappresentare “il ponte perfetto per unire territori, storie e valori condivisi di libertà espressiva e civile”. Parole che acquistano particolare significato in un’Europa attraversata da nuove tensioni, nella quale la libertà di pensiero e di espressione non può essere considerata una conquista definitivamente acquisita.

Da Praga a Pordenone, guardando al 2027

La conclusione internazionale di Pordenonelegge rappresenta anche un passaggio simbolico verso il prossimo anno, quando Pordenone assumerà il titolo di Capitale italiana della cultura. La città friulana si prepara a questa responsabilità con un patrimonio di esperienze nel quale Pordenonelegge occupa un posto di primo piano, avendo costruito nel tempo una manifestazione capace di richiamare autori, intellettuali e lettori anche dall’estero. La scelta di Praga, dunque, non appare soltanto come una tradizione consolidata, ma come la conferma di un’ambizione: fare della cultura un linguaggio comune, capace di attraversare confini geografici e differenze storiche.

Perché i libri non abbattono da soli i muri, né possono risolvere i conflitti che dividono le società. Possono però contribuire a formare quella coscienza critica senza la quale nessuna libertà è destinata a durare. Ed è forse questo il messaggio più significativo che Pordenonelegge affida a Praga, chiudendo la sua 27ª edizione e guardando al 2027: la cultura non è un ornamento della libertà. È una delle condizioni che permettono di conservarla.

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