Indebito INPS e richieste di restituzione: l’Avv. Di Giacomo, modicano, ospite su Rai News 24

MODICA, 19 Ottobre 2026 – Nuovo importante appuntamento televisivo dedicato alla tutela dei diritti dei cittadini e dei pensionati. Stasera, alle 22:30, l’avvocato Stefano Di Giacomo, modicano, sarà ospite in diretta su Rai News 24 per approfondire un tema di forte impatto sociale ed economico: le richieste di restituzione delle somme percepite, note come indebito INPS.

Sempre più spesso, infatti, molti cittadini si vedono recapitare notifiche da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con cui viene chiesta la restituzione di somme erogate negli anni precedenti, reputate errate o non dovute. Situazioni di questo tipo generano profonda preoccupazione, specialmente tra pensionati, famiglie e soggetti fragili.

Nel corso della trasmissione, l’Avv. Di Giacomo — esperto in materia previdenziale e fondatore del portale Risarcimenti & Rimborsi — farà chiarezza su quali siano i diritti dei pensionati e degli assistiti, spiegando i limiti di legge legati alla restituzione dell’indebito e gli strumenti giuridici a disposizione per tutelarsi di fronte a contestazioni illegittime o prive dei presupposti normativi.

Un’occasione di informazione e orientamento per comprendere quando la richiesta dell’Istituto è legittima e quando, invece, è possibile opporsi per difendere le proprie garanzie previdenziali.

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