Vittoria, segnalazione su YouPol fa scattare il blitz: arrestato ventenne per spaccio davanti a scuola

VITTORIA, 19 Ottobre 2026 — Un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato ha portato all’arresto di un ventenne, cittadino straniero regolarmente residente in Italia, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è scattato nei pressi di un istituto scolastico cittadino, a seguito di una segnalazione anonima ma dettagliata giunta agli uffici tramite YouPol, l’applicazione ufficiale della Polizia di Stato che permette ai cittadini di segnalare in tempo reale episodi legati allo spaccio di droga e ad altre situazioni di illegalità.

Grazie alle indicazioni ricevute, gli agenti della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria sono intervenuti rapidamente sul posto, intercettando il giovane mentre si trovava alla guida della sua autovettura.

Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, il ragazzo è stato trovato in possesso di 19 stecche di hashish, 65 euro in contanti — ritenuti probabile provento dell’attività illecita — e di un taglierino con la lama intrisa di sostanza stupefacente.

I controlli sono stati successivamente estesi all’abitazione del giovane. All’interno della casa, la perquisizione ha permesso di rinvenire ulteriori 19,2 grammi di hashish, materiale vario destinato al confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione, un coltello utilizzato per il taglio dello stupefacente e la somma di 400 euro in contanti.

Nel corso degli accertamenti di polizia stradale, gli agenti hanno inoltre accertato che l’auto guidata dal ventenne circolava senza copertura assicurativa obbligatoria, motivo per cui è stata elevata la sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato tratto in arresto e, su disposizione del sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica di Ragusa, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

La Polizia di Stato ricorda l’importanza di utilizzare strumenti di partecipazione attiva come l’app YouPol — scaricabile gratuitamente su tutti i dispositivi mobili — per contribuire alla sicurezza del territorio e alla tutela della legalità, specialmente nei luoghi frequentati dai più giovani.

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