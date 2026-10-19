Tentato furto al mercato ortofrutticolo di Santa Croce Camerina: sventato il colpo grazie al protocollo “Mille occhi sulla città”

SANTA CROCE CAMERINA, 19 Ottobre 2026 – Momenti di tensione nella tarda serata di domenica, presso il mercato ortofrutticolo di Santa Croce Camerina. Intorno alle 23 alcuni malviventi si sono introdotti all’interno della struttura prendendo di mira i box dei commissionari, ma la tempestiva attivazione dei sistemi di sicurezza ha evitato il peggio.

A fare scattare l’allarme è stata la segnalazione di manomissione delle telecamere di videosorveglianza, collegata direttamente alla centrale operativa dell’Istituto di Vigilanza “La Sicurezza”. Le guardie particolari giurate si sono prontamente dirette sul posto, intervenendo insieme ai responsabili del mercato e ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile.

Giunti sul luogo, gli operatori hanno constatato l’azione dei malintenzionati, i quali avevano già parzialmente manomesso una serranda e oscurato alcune telecamere nel disperato tentativo di aprirsi un varco. Tuttavia, l’efficace coordinamento tra l’istituto di vigilanza e i militari dell’Arma ha costretto i malfattori a desistere e a darsi alla fuga a mani vuote, prima ancora di riuscire a penetrare nei locali.

I Carabinieri hanno immediatamente avviato i rilievi di rito e le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire all’identità dei responsabili. L’episodio ha evidenziato l’efficacia del protocollo “Mille occhi sulla città”, nato dalla sinergia tra la vigilanza privata, le forze dell’ordine e la Prefettura di Ragusa. Tale accordo, siglato con il Comune di Santa Croce Camerina, garantisce infatti un importante potenziamento dei servizi di controllo sul territorio grazie all’impiego di ulteriori unità operative di pronto intervento.

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