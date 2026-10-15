Tra palcoscenico e dolcezza: Biagio Izzo in tour per le vie di Modica fa scorta di cioccolato

MODICA, 15 Ottobre 2026 – Atmosfera di grande festa e risate nella città della tavoletta più famosa d’Italia. Il celebre attore comico napoletano Biagio Izzo è stato avvistato oggi nel cuore storico di Modica, in compagnia di alcuni componenti del suo cast teatrale.

Approfittando delle prove e delle ore libere prima del debutto, l’artista partenopeo ha voluto concedersi una passeggiata tra le bellezze barocche di Corso Umberto, unendo la scoperta del territorio a una gustosa tappa obbligata: quella con la tradizione dolciaria locale.

Izzo è, infatti, entrato all’interno del Ciock Cafè, punto di riferimento nel centro cittadino, dove ha letteralmente fatto scorta della rinomata cioccolata di Modica, scegliendo tra i diversi e golosi gusti artigianali proposti dalla bottega. Tra una battuta e una risata con i fan presenti e lo staff del locale, non sono mancati i selfie d’occasione e i sorrisi che l’attore ha regalato spontaneamente a quanti lo hanno riconosciuto.

Il popolare volto del cinema e del teatro si trova a Modica per l’atteso debutto della nuova stagione di prosa del Teatro Garibaldi. Proprio stasera e domani, l’attore calcherà il palcoscenico modicano, protagonista insieme ad Augusto Fornari della commedia brillante “Finché giudice non ci separi”. Un assaggio di comicità e, a quanto pare, di dolcezza che rimarrà sicuramente impresso nel cuore (e nel palato) dell’artista.

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