Ragusa. Finanziati gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio dell’edificio scolastico Palazzello

Ragusa, 15 ottobre 2026 – Nuovo passo in avanti sul fronte della sicurezza dell’edilizia scolastica: anche gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio dell’edificio scolastico Palazzello sono stati ammessi a finanziamento.

Il provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rientra infatti nell’ambito dello scorrimento delle graduatorie PNRR.

L’ammissione del progetto consentirà all’Ente di procedere con l’avvio delle procedure, con l’ultimazione dei lavori fissata entro il 30 aprile 2027.

“L’efficienza dimostrata nell’utilizzo dei finanziamenti Pnrr – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida – ci mette ora nelle condizioni di beneficiare di scorrimenti di graduatoria dovuti alla restituzione di somme non spese da parte di altri Comuni. Ancora una volta siamo pronti a muoverci con tempestività per rispettare le tempistiche stringenti imposte dal Ministero che intercorrono tra la notizia del finanziamento e la conclusione dei lavori passando attraverso gli incomprimibili tempi di gara. Vogliamo portare a compimento un intervento strutturale prezioso per tutta la comunità della Palazzello.”

“Garantire spazi sicuri, moderni e pienamente a norma per i nostri studenti e per tutto il personale scolastico – prosegue l’assessora alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta – è una priorità assoluta di questa Amministrazione. Con l’ammissione a finanziamento per l’adeguamento alla normativa antincendio andiamo a fare un altro passo avanti in questa direzione. I fondi intercettati rappresentano un’opportunità e una prova di quanto si sia lavorato per utilizzare le risorse Pnrr per offrire ai nostri ragazzi ambienti più sicuri.”

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