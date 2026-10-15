Strappa il portafoglio a una donna e fugge: arrestato senza fissa dimora a Vittoria

VITTORIA, 15 Ottobre 2026 — La Polizia di Stato di Vittoria ha tratto in arresto un uomo senza fissa dimora, ritenuto responsabile del reato di furto con strappo ai danni di una donna.

L’episodio si è consumato intorno alle 20 nei pressi di un tabaccaio. La vittima si trovava in strada quando è stata improvvisamente avvicinata dal malvivente che, con un gesto fulmineo, è riuscito a strapparle dalle mani il portafoglio per poi darsi a una rapida fuga e far perdere le proprie tracce per le vie limitrofe.

Immediato l’intervento degli agenti della volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, che si sono prontamente recati sul posto per prestare soccorso alla donna. Rintracciata la vittima, gli operatori hanno raccolto la sua testimonianza e una descrizione estremamente accurata dell’aggressore.

Con gli elementi acquisiti, le volanti e gli investigatori del Commissariato hanno avviato una capillare attività di perlustrazione della zona. La tempestività delle ricerche ha dato i suoi frutti poco dopo, quando i poliziotti hanno individuato e bloccato un uomo perfettamente corrispondente al profilo fornito poco prima.

Sottoposto ad un’immediata perquisizione personale, il soggetto è stato trovato ancora in possesso delle carte di credito intestate alla vittima. Il portafoglio, contenente i documenti personali della donna, è stato invece recuperato a breve distanza dal luogo in cui era avvenuto lo scippo.

Accompagnato presso gli uffici del Commissariato per le consuete operazioni di identificazione e fotosegnalamento, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di furto con strappo. Successivamente, su disposizione della competente Procura della Repubblica, il fermato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa.

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