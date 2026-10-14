Modica, un Master sulle dipendenze dedicato alla memoria di Giovanna Grillo

Modica, 14 ottobre 2026 – La memoria di Giovanna Grillo, l’infermiera modicana prematuramente scomparsa lo scorso 12 settembre, continuerà a vivere attraverso un percorso di formazione dedicato al tema delle dipendenze. La Casa del Cantico ODV di Modica ha annunciato con gratitudine che il Master sulle dipendenze, al quale l’associazione sta partecipando grazie alla generosa donazione della famiglia Grillo, è stato intitolato alla memoria di Giovanna. Un gesto di solidarietà che trasforma il dolore della perdita in un’opportunità concreta di crescita e speranza. La formazione rappresenta infatti uno strumento fondamentale per acquisire competenze specifiche, comprendere meglio le situazioni di disagio e offrire un sostegno più efficace alle persone che affrontano il problema delle dipendenze. Per la Casa del Cantico ODV, la partecipazione al Master costituisce un’importante occasione per rafforzare il proprio impegno a favore delle persone più fragili, attraverso una maggiore preparazione e una rinnovata capacità di ascolto e accoglienza. L’associazione ha espresso alla famiglia di Giovanna la propria più sincera gratitudine, riconoscendo nel contributo offerto una testimonianza autentica di attenzione verso il prossimo. L’intitolazione del Master rappresenta così un modo per rendere duraturo il valore di questa generosità: il ricordo di Giovanna diventa un impegno concreto a favore della comunità, affinché la solidarietà possa tradursi in nuove opportunità di aiuto e speranza per chi vive situazioni di difficoltà.

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