Modica. La cover night a S.Giovanni: 3 concerti in uno sulla scalinata barocca

Modica, 13 ottobre 2026 – Sarà una serata all’insegna della musica, dello spettacolo e del divertimento quella in programma sabato 17 ottobre, a partire dalle ore 21, sulla suggestiva scalinata della chiesa di San Giovanni a Modica Alta. L’appuntamento è la Cover Night, inserita nell’ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna Addolorata, una serata pensata per regalare al pubblico un momento di aggregazione e di grande intrattenimento nel cuore di uno dei luoghi più suggestivi della città. Sul palco si alterneranno tre cover band, tutte e tre rigorosamente modicane, con repertori capaci di attraversare epoche e generi musicali differenti, per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Ad aprire la serata saranno The Apple, band che porterà sul palco le intramontabili atmosfere e i grandi successi dei Beatles, riproponendo alcuni dei brani che hanno fatto la storia della musica internazionale. Spazio poi alla musica contemporanea con i Paprika, che proporranno una selezione di cover dei più conosciuti e apprezzati successi degli ultimi anni, per una parte di spettacolo tutta da cantare e ballare. A chiudere la serata sarà invece la Cricca Liga, formazione dedicata alle canzoni di Ligabue, con un omaggio al rocker emiliano e ai suoi brani più celebri. La Cover Night nasce grazie alla collaborazione e al sostegno dell’onorevole Ignazio Abbate, del Comitato Parrocchiale di San Giovanni e del parroco don Roberto, che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa nell’ambito dei festeggiamenti per la Madonna Addolorata. Un appuntamento, dunque, che unisce tradizione e intrattenimento, valorizzando al tempo stesso la splendida cornice di Modica Alta. L’invito è rivolto a tutti: sabato 17 ottobre, dalle ore 21, appuntamento sulla scalinata di San Giovanni per una grande notte di musica, emozioni e divertimento. L’ingresso è libero.

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