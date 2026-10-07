L’Ebt Ragusa avvia una nuova campagna di sussidi e contributi dedicata al comparto del terziario, della distribuzione e dei servizi

Ragusa, 07 ottobre 2026 – Per il quarto anno consecutivo, l’Ente bilaterale del Terziario della provincia di Ragusa rinnova il proprio impegno a favore di lavoratori, famiglie e imprese con una nuova campagna di sussidi e contributi dedicata al comparto del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Un’iniziativa che conferma la volontà delle parti sociali di trasformare le risorse della bilateralità in strumenti concreti di sostegno al territorio, capaci di rispondere alle esigenze quotidiane di chi lavora e di chi investe nella crescita delle proprie attività.

Per i lavoratori dipendenti delle aziende aderenti all’Ente e per i loro nuclei familiari sono previsti contributi fino a 400 euro. Le misure riguardano diverse aree di sostegno: dalla nascita di un figlio alle attività sportive, dall’acquisto di libri di testo e strumenti musicali o digitali al pagamento delle tasse universitarie, fino alla partecipazione a corsi di formazione.

Importante anche il capitolo riservato alle imprese associate. L’Ebt Ragusa ha infatti previsto rimborsi fino a 1.000 euro per le spese sostenute nel 2026 in materia di sicurezza sul lavoro, tutela della privacy, formazione linguistica, acquisto di defibrillatori Dae, visite mediche obbligatorie, interventi di efficientamento energetico e processi di trasformazione digitale.

«Dietro ogni impresa ci sono persone e dietro ogni lavoratore c’è una famiglia. È questo il principio che guida da sempre l’azione condivisa delle parti sociali e che ci spinge a valorizzare il capitale umano rappresentato da aziende e dipendenti», sottolineano dall’Ente bilaterale. «La bilateralità deve continuare a essere uno strumento efficace e vicino ai bisogni reali, capace di trasformare le necessità in opportunità di crescita e sviluppo».

La campagna 2026 si inserisce nel solco di un percorso ormai consolidato che pone al centro persone, lavoro e impresa, rafforzando il ruolo dell’Ente bilaterale quale punto di riferimento per il welfare contrattuale e il sostegno al tessuto economico provinciale.

Il regolamento completo dei sussidi e la modulistica per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito www.ebiteragusa.com. Le richieste dovranno essere inoltrate entro il 15 novembre 2026 tramite pec dell’Ente (entebilateraleragusa@pec.it) utilizzando la documentazione predisposta. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ebt Ragusa al numero telefonico 0932.622522.

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