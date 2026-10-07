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Cronaca

Caltanissetta, la Polizia sequestra 2 autocarri intestati a una ditta di trasporti. Circolavano con targa alterata e privi di copertura assicurativa

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Tempo di lettura: 2 minuti
Caltanissetta, 7 ottobre 2026 –

Nel corso del controllo del primo mezzo, la ditta ha inviato un secondo autocarro per il trasbordo della merce e anche questo, sottoposto a controllo, presentava le stesse irregolarità del primo.

Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta, nell’ambito dei servizi di controllo volti a garantire la sicurezza della circolazione, ha sottoposto a controllo il conducente di un autocarro intestato a una ditta di trasporti, accertando che il numero di telaio del mezzo risultava associato ad una targa diversa da quella esposta. Il veicolo, inoltre, circolava sprovvisto della obbligatoria copertura assicurativa ed era privo di carta di circolazione. Nel corso del controllo di polizia la ditta inviava un secondo autocarro per il trasbordo della merce trasportata. Detto mezzo, sottoposto anch’esso a controllo da parte degli agenti, presentava le medesime irregolarità del primo, circolava infatti con targa di altro veicolo ed era sprovvisto di assicurazione. Entrambi gli autocarri sono quindi stati sequestrati amministrativamente e la ditta è stata sanzionata per un importo di circa 8mila euro.
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