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Politica | Ragusa

Italia Viva e Partito Socialista mettono a disposizione della coalizione di centrosinistra a Scicli la candidatura di Marianna Buscema

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Scicli, 07 ottobre 2026 – Italia Viva e Partito Socialista confermano con determinazione la volontà di contribuire al progetto politico del centrosinistra, mettendo a disposizione idee, competenze e una classe dirigente pronta a lavorare per una proposta credibile e competitiva per la città.

Per entrambe le forze politiche, l’unità della coalizione non può essere il risultato di accordi calati dall’alto, ma deve nascere dal confronto, dalla partecipazione e dal coinvolgimento dei cittadini. In questa prospettiva, le primarie rappresentano lo strumento più efficace per individuare, in maniera democratica e trasparente, la candidatura alla guida della città e costruire una sintesi autenticamente condivisa.

Italia Viva e Partito Socialista sono pronti a partecipare a questo percorso e mettono a disposizione della coalizione la candidatura della consigliera comunale Marianna Buscema, che ha già manifestato la propria disponibilità, con l’obiettivo di offrire agli elettori una proposta politica, amministrativa e programmatica seria, concreta e riformista.

Le due forze politiche ritengono inoltre indispensabile che le primarie siano aperte a tutti i cittadini elettori e disciplinate da regole chiare, condivise e trasparenti. L’organizzazione dovrà essere affidata a una commissione rappresentativa di tutte le realtà politiche che aderiranno al progetto del centrosinistra, a garanzia della massima partecipazione e imparzialità.

Fondamentale anche la definizione di un cronoprogramma certo: entro il mese di ottobre dovranno essere chiariti tutti gli aspetti politici e organizzativi, così da consentire lo svolgimento delle primarie nel mese di novembre e arrivare alla campagna elettorale con una coalizione coesa e un candidato pienamente legittimato dal voto popolare.

Prendiamo atto che Partito Democratico e Movimento Territorio stanno delineando un proprio percorso. È una scelta legittima. Tuttavia, Italia Viva e Partito Socialista continuano a ritenere che il centrosinistra debba essere costruito insieme, attraverso il dialogo e il coinvolgimento di tutte le forze che condividono valori e obiettivi comuni.

Per questo motivo ribadiamo la nostra disponibilità a lavorare per una proposta unitaria, ampia e plurale, mettendo al centro esclusivamente il futuro della città.

L’unità non si annuncia con le dichiarazioni. L’unità si costruisce ogni giorno con il confronto, la partecipazione e la condivisione delle scelte.

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