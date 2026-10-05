Scicli, polemica sui lavori in contrada Pisciotto: «Salvaguardia o danno per le dune?»

Sampieri, 05 ottobre 2026 – Un intervento pensato per la “salvaguardia” del litorale che sta finendo per sollevare forti dubbi e accese proteste tra cittadini e ambientalisti. Succede in contrada Pisciotto, sul litorale di Sampieri, dove l’inizio dei lavori denominati “Salvaguardia delle dune del litorale di contrada Pisciotto” sta facendo discutere. A sollevare la questione è stato Piero Gugliotta con un post sui social diffuso domenica 4 ottobre 2026, accompagnato da scatti emblematici dell’area interessata. Nelle immagini si notano chiaramente i solchi profondi lasciati dai mezzi meccanici e dalla ruspa sulla sabbia, in un’area particolarmente delicata dal punto di vista paesaggistico ed ecologico. L’interrogativo espresso da Gugliotta («Salvaguardia?») sintetizza le perplessità di molti residenti e frequentatori della zona: l’uso di macchinari pesanti diretti sulle dune rischia di comprometterne l’equilibrio naturale anziché proteggerlo. Sul caso sono stati richiamati e taggati diversi esponenti locali e associazioni ambientaliste, tra cui Legambiente Scicli Kiafura, per chiedere verifiche immediate sulle modalità di esecuzione del cantiere e sul rispetto dei vincoli ambientali previsti per questo tratto di costa. Nelle prossime ore si attendono chiarimenti da parte delle autorità competenti e degli enti responsabili dei lavori per capire se l’intervento stia seguendo i protocolli previsti per la tutela dell’ecosistema dunale o se siano necessarie azioni di verifica sul campo

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