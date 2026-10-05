Modica conquista il web: lo squarcio barocco è protagonista sulla pagina nazionale dei Carabinieri

MODICA, 05 Ottobre 2026 – La bellezza senza tempo di Modica conquista i social. Questa mattina, la pagina Facebook ufficiale dell’Arma dei Carabinieri ha reso omaggio alla splendida città della Contea, pubblicando uno scatto suggestivo che ritrae uno degli squarci più affascinanti del centro storico, vegliato da due carabinieri in pattuglia. La risposta del pubblico è stata immediata e straordinaria: nel giro di pochissimo tempo, la foto è stata visualizzata da oltre 1.600 persone in tutta Italia, raccogliendo una pioggia di interazioni, “mi piace” e commenti entusiasti che celebrano lo straordinario patrimonio della città barocca.

L’immagine pubblicata mostra tutta l’essenza della città, patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO: un dedalo di vicoli millenari, le facciate in pietra dorata che si arrampicano sulla roccia e quell’atmosfera unica che rende Modica una delle mete più amate a livello internazionale. In primo piano, la presenza rassicurante di due militari dell’Arma, simbolo di un territorio che unisce la cultura della legalità e della sicurezza alla valorizzazione e alla tutela delle sue immense ricchezze storiche e artistiche.

Non è la prima volta che le bellezze della provincia di Ragusa attirano l’attenzione dei media e delle istituzioni nazionali, ma la scelta della pagina ufficiale dei Carabinieri di dedicare uno spazio così prestigioso a Modica conferma il richiamo irresistibile di questo territorio.

I numerosi commenti degli utenti arrivati da ogni angolo della penisola sottolineano lo stupore per la meraviglia architettonica della città, trasformando un normale post istituzionale in una straordinaria cartolina promozionale per il turismo locale. Un risveglio orgoglioso per i cittadini modicani e un invito irresistibile, per chi ancora non la conosce, a scoprire una delle perle più preziose della Sicilia sud-orientale.

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