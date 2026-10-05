Vittoria. Palazzo Iacono accoglie il nuovo Segretario comunale: insediato ufficialmente Antonio Russo

Vittoria, 05 Ottobre 2026 – È stato presentato ufficialmente questa mattina a Palazzo Iacono il nuovo Segretario comunale del Comune di Vittoria, Antonio Russo. Ad accoglierlo e a introdurlo alla cittadinanza e alla stampa è stato il sindaco Francesco Aiello, che ha voluto sottolineare l’importanza strategica di questa figura per il buon andamento dell’ente locale.

Il dottor Russo arriva a Vittoria portando con sé un bagaglio professionale di primo piano, maturato in oltre dieci anni di attività all’interno del settore pubblico e in diverse regioni d’Italia. Laureato in Giurisprudenza, Russo ha avviato la sua carriera esercitando la professione di avvocato prima di passare al servizio degli Enti pubblici. Nel corso degli anni ha prestato servizio in amministrazioni locali situate in Lombardia, Lazio, Campania e Liguria, prima del suo approdo in Sicilia. Questa mobilità territoriale gli ha permesso di confrontarsi con modelli organizzativi, contesti differenti e sfide amministrative eterogenee, costruendo una spiccata professionalità trasversale. Nel suo curriculum spicca inoltre il precedente incarico come funzionario dell’Ispettorato del Lavoro, un’esperienza che ha ulteriormente consolidato la sua preparazione giuridica, accentuando l’attenzione verso la tutela della legalità e le dinamiche socio-lavorative.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il primo cittadino ha voluto formulare i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Segretario, ribadendo i pilastri su cui dovrà fondarsi la collaborazione amministrativa all’interno del municipio.

“Diamo il benvenuto al dottor Russo – ha affermato il Sindaco – con l’auspicio che la sua esperienza maturata in diverse amministrazioni e in territori differenti possa rappresentare un ulteriore contributo al lavoro del nostro Comune. Il rapporto tra Amministrazione e struttura burocratica deve fondarsi su collaborazione, rispetto dei ruoli e condivisione dell’obiettivo di garantire servizi sempre più efficienti alla comunità”.

Con l’insediamento di Antonio Russo, il Comune di Vittoria si dota così di una guida tecnica ed amministrativa solida, pronta a supportare le sfide future dell’ente e a coordinare con efficacia l’intera macchina burocratica cittadina.

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