Diabetologia pediatrica, approvato all’unanimità in commissione Bilancio l’emendamento per i soggiorni educativo-terapeutici

Palermo, 01 ottobre 2026 – La commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato all’unanimità l’emendamento aggiuntivo al DDL n. 1200 (“Disposizioni per la coesione e la crescita. Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028”), che prevede un contributo di 500 mila euro per i soggiorni educativo-terapeutici (campi scuola) dei minori con diabete seguiti dai Centri di Diabetologia Pediatrica della Regione.

L’emendamento, presentato dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all’ARS, con primi firmatari Stefania Campo e Nuccio Di Paola, destina le risorse ai quattro Centri di Riferimento Regionale (CRR) e ai loro Centri Satellite attivi, in proporzione al numero dei minori assistiti, secondo quanto previsto dal documento “Organizzazione dell’assistenza alle persone con diabete mellito in età pediatrica nella Regione Siciliana” (D.A. 1520/13 del 9 agosto 2013).

Per AGD Sicilia si tratta di un passaggio di grande valore: dopo molti anni, è il primo atto che rilancia e riconosce concretamente il ruolo dei centri di diabetologia pediatrica dell’Isola. Il voto unanime, inoltre, testimonia una convergenza politica trasversale su un tema che riguarda la salute e il futuro di tanti bambini e ragazzi. Questa misura era una delle proposte che l’associazione aveva portato all’ARS nel corso degli incontri istituzionali.

Il provvedimento è rivolto a tutti i centri della Sicilia e non a una singola azienda sanitaria. Non è un’iniziativa isolata, ma un buon presupposto per costruire una vera rete diabetologica pediatrica regionale.

Forti del voto unanime in commissione, AGD Sicilia confida che l’emendamento possa ottenere la stessa convergenza anche in Aula, nel corso dell’esame del provvedimento.

“Ringraziamo tutti per l’ascolto e la sensibilità dimostrati, in particolare il gruppo del Movimento 5 Stelle”, dichiara Fabio Badalà, presidente di AGD Sicilia insieme al coordinatore provinciale del M5S di Ragusa, Federico Piccitto che da genitore, con costanza e tenacia ha creato le condizioni perché quell’ascolto e quella sensibilità si concretizzassero. “Come AGD Sicilia – conclude l’associazione – abbiamo sempre pensato che ogni bambino con diabete di tipo 1 in Sicilia meriti lo stesso standard elevato di assistenza. Questo emendamento è un passo importante in quella direzione, e continueremo a lavorare perché diventi l’inizio di un percorso strutturato.”

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