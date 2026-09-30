  • 30 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 30 Settembre 2026 -
Cronaca

Tromba marina alle 13 circa al largo della Costa nord di Siracusa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

SIRACUSA, 30 Settembre 2026 – Un imponente e suggestivo fenomeno meteorologico ha tenuto con il fiato sospeso i cittadini di Siracusa nella mattinata di oggi, 30 settembre 2026. Intorno alle 11, una vistosa tromba marina si è sviluppata al largo della costa settentrionale del capoluogo aretuseo, stagliandosi nettamente contro un cielo cupo e minaccioso. Il vortice, nato alla base di una fitta coltre di nuvoloni scuri, è rimasto visibile per diversi minuti anche dalle aree più centrali e sopraelevate della città, attirando l’attenzione e la curiosità di centinaia di passanti. Moltissimi residenti hanno immortalato la spettacolare colonna d’acqua con smartphone e macchine fotografiche, diffondendo rapidamente le immagini sui principali canali social.
Dal punto di vista strettamente meteorologico, la tromba marina – nota anche come “waterspout” – si è manifestata con la classica struttura a imbuto. La colonna scura è discesa rapidamente dalla base di un cumulonembo fino a toccare la superficie marina. In quel preciso punto di contatto, l’interazione tra i fortissimi venti rotatori e lo specchio d’acqua ha sollevato e polverizzato la superficie marina. Questo processo genera una densa nube di goccioline d’acqua in frenetica rotazione ciclonica, dando vita al suggestivo e coreografico effetto visivo.
Gli esperti spiegano che questi fenomeni si sviluppano tipicamente durante le stagioni di transizione come l’autunno. In questo periodo, l’aria più fredda di origine atlantica o continentale inizia a scorrere sopra una superficie marina ancora molto calda e ricca di energia termica accumulata durante i mesi estivi. Questo forte contrasto termico genera una marcata instabilità atmosferica, l’ambiente perfetto per la nascita di intensi moti convettivi e di celle temporalesche capaci di generare accenni rotatori o veri e propri vortici.
Fortunatamente, la tromba marina è rimasta confinata a debita distanza dalla terraferma, muovendosi in aperto mare aperto fino al suo naturale esaurimento. Non si registrano danni a persone, imbarcazioni o strutture balneari lungo la costa nord della città. Le autorità marittime e la Protezione Civile raccomandano comunque la massima prudenza in presenza di simili scenari. Sebbene le trombe marine abbiano spesso un’intensità inferiore rispetto ai tornado terrestri, la loro evoluzione resta imprevedibile e i venti all’interno del vortice possono superare i 100 km/h, rappresentando un serio pericolo per i natanti e per le infrastrutture costiere. Il monitoraggio radar della situazione meteorologica sull’area di Siracusa e provincia resterà attivo per l’intera giornata per prevenire ulteriori situazioni di potenziale rischio.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube