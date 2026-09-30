Tromba marina alle 13 circa al largo della Costa nord di Siracusa

SIRACUSA, 30 Settembre 2026 – Un imponente e suggestivo fenomeno meteorologico ha tenuto con il fiato sospeso i cittadini di Siracusa nella mattinata di oggi, 30 settembre 2026. Intorno alle 11, una vistosa tromba marina si è sviluppata al largo della costa settentrionale del capoluogo aretuseo, stagliandosi nettamente contro un cielo cupo e minaccioso. Il vortice, nato alla base di una fitta coltre di nuvoloni scuri, è rimasto visibile per diversi minuti anche dalle aree più centrali e sopraelevate della città, attirando l’attenzione e la curiosità di centinaia di passanti. Moltissimi residenti hanno immortalato la spettacolare colonna d’acqua con smartphone e macchine fotografiche, diffondendo rapidamente le immagini sui principali canali social.

Dal punto di vista strettamente meteorologico, la tromba marina – nota anche come “waterspout” – si è manifestata con la classica struttura a imbuto. La colonna scura è discesa rapidamente dalla base di un cumulonembo fino a toccare la superficie marina. In quel preciso punto di contatto, l’interazione tra i fortissimi venti rotatori e lo specchio d’acqua ha sollevato e polverizzato la superficie marina. Questo processo genera una densa nube di goccioline d’acqua in frenetica rotazione ciclonica, dando vita al suggestivo e coreografico effetto visivo.

Gli esperti spiegano che questi fenomeni si sviluppano tipicamente durante le stagioni di transizione come l’autunno. In questo periodo, l’aria più fredda di origine atlantica o continentale inizia a scorrere sopra una superficie marina ancora molto calda e ricca di energia termica accumulata durante i mesi estivi. Questo forte contrasto termico genera una marcata instabilità atmosferica, l’ambiente perfetto per la nascita di intensi moti convettivi e di celle temporalesche capaci di generare accenni rotatori o veri e propri vortici.

Fortunatamente, la tromba marina è rimasta confinata a debita distanza dalla terraferma, muovendosi in aperto mare aperto fino al suo naturale esaurimento. Non si registrano danni a persone, imbarcazioni o strutture balneari lungo la costa nord della città. Le autorità marittime e la Protezione Civile raccomandano comunque la massima prudenza in presenza di simili scenari. Sebbene le trombe marine abbiano spesso un’intensità inferiore rispetto ai tornado terrestri, la loro evoluzione resta imprevedibile e i venti all’interno del vortice possono superare i 100 km/h, rappresentando un serio pericolo per i natanti e per le infrastrutture costiere. Il monitoraggio radar della situazione meteorologica sull’area di Siracusa e provincia resterà attivo per l’intera giornata per prevenire ulteriori situazioni di potenziale rischio.

Salva