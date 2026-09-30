Progetto “Exit” a Santa Croce Camerina: il Presidente del Consiglio Agnello avvia verifiche sulla legittimità degli atti d’Aula

Santa Croce Camerina, 30 settembre 2026 – «Nella mia qualità di Presidente del Consiglio Comunale, ho il dovere istituzionale di garantire l’imparzialità e la trasparenza di ogni atto votato dall’aula. Per questo motivo ho formalmente depositato una richiesta di accesso agli atti sul Progetto “Exit”, riservandomi di valutare, solo all’esito dell’esame della documentazione richiesta, un’eventuale segnalazione formale agli organi competenti. Questo quanto dichiara il Presidente della Civica Assise Luca Agnello

L’articolo 78 del TUEL impone precisi doveri di astensione in caso di potenziali conflitti di interesse. In questa vicenda, i verbali parlano chiaro: un componente dell’assise appartenente al gruppo Fratelli d’Italia ha ammesso in Aula di essere parte attiva delle associazioni coinvolte e, al contempo, ha espresso voto favorevole sia sulla ratifica della variazione finanziaria d’urgenza vincolata al capitolo di spesa del Progetto “Exit” , sia sul Rendiconto di Gestione. Un quadro che potrebbe risultare ancor più complesso qualora le verifiche dovessero riscontrare l’eventuale presenza di congiunti o familiari diretti impiegati o coinvolti a vario titolo nel progetto.

Dinanzi a elementi d’Aula così evidenti, prosegue Agnello, ritengo doveroso intervenire per dare formale riscontro a un diffuso chiacchiericcio che da tempo serpeggia tra i cittadini e che rischia di incrinare la fiducia nelle nostre istituzioni. Di fronte a tali dubbi tecnici, il silenzio della Presidenza sarebbe complice. È opportuno chiarire che il mutamento di posizionamento politico da parte di un consigliere comunale rappresenta una scelta del tutto legittima, che risponde alla propria coscienza. Tuttavia, qualora questo percorso coincida con l’avvio di un progetto che vede il coinvolgimento, come partner del Comune, di un esponente istituzionale dello stesso partito proveniente da un comune limitrofo – presente in Aula accanto alla Giunta al momento della presentazione ufficiale – diventa prioritario evitare che si possano addensare ombre su presunti accordi o interessi particolari . Non spetta a me esprimere giudizi di merito su queste coincidenze: la valutazione sull’opportunità di certe dinamiche appartiene esclusivamente alla politica e, da ultimo, agli elettori.

Al di là delle valutazioni politiche che non mi competono, l’unico e reale interesse di questa verifica è la legittimità giuridica degli atti adottati dal Consiglio Comunale. Il fulcro della vicenda è esclusivamente tecnico: un atto approvato in violazione delle norme sull’astensione rischia il vizio di nullità, esponendo l’Ente a gravissimi danni procedurali. Ho ritenuto doveroso attendere l’ultima seduta consiliare affinché quel verbale venisse definitivamente approvato e asseverato; ora che la dichiarazione d’aula è cristallizzata negli atti dell’Ente, procedere al controllo documentale diventa un atto dovuto .

Il mio è un intervento strettamente cautelativo e preventivo: mi auguro sinceramente che le verifiche dimostrino la perfetta regola di ogni passaggio. Ma blindare la legittimità delle delibere del nostro Comune prima che possano sorgere contestazioni esterne è un dovere irrinunciabile a tutela del Consiglio e di tutta la cittadinanza»

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