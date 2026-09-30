Pozzallo. Scuola e infrastrutture, la Regione eroga i primi 156mila euro al Comune del sindaco Ammatuna

POZZALLO, 30 Settembre 2026 – Il Decreto Dirigenziale n. 401 dell’11 marzo 2026 rappresenta un passo burocratico e finanziario cruciale per l’edilizia scolastica nel territorio del Comune di Pozzallo, inserendosi nella programmazione strategica della Regione Siciliana. Questo specifico provvedimento è stato emanato dall’Ufficio Speciale per l’Edilizia Scolastica e Universitaria, un organo che si occupa della gestione e del monitoraggio dei fondi destinati alle strutture educative dell’isola.

L’atto amministrativo si colloca all’interno della più ampia cornice del PR FESR Sicilia 2021-2027, ovvero il Programma Regionale finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. L’Europa e la Regione utilizzano questi strumenti per ridurre i divari strutturali, e in questo caso specifico l’intervento risponde ai criteri dell’Azione 4.2.1, una linea d’intervento interamente dedicata alle infrastrutture per l’istruzione e alla lotta contro la dispersione scolastica.

L’obiettivo primario di questa azione è garantire che gli studenti siciliani possano disporre di spazi sicuri, moderni e adatti all’apprendimento, elementi considerati fondamentali per contrastare l’abbandono precoce degli studi. Spesso la dispersione scolastica si combatte anche offrendo contesti strutturali dignitosi e stimolanti, e il Comune di Pozzallo è risultato beneficiario di queste risorse proprio per efficientare il proprio patrimonio immobiliare scolastico.

Dal punto di vista prettamente finanziario, il decreto dispone la liquidazione di un’anticipazione pari a 156.612,39 euro a favore delle casse comunali di Pozzallo. Questa cifra non rappresenta la totalità del finanziamento, bensì la quota iniziale (l’anticipo, appunto) necessaria all’ente locale per avviare i flussi di cassa, pagare i primi stati di avanzamento dei lavori o coprire le spese di progettazione e avvio dei cantieri senza dover anticipare fondi propri.

Tuttavia, il titolo del decreto menziona anche una “riduzione dell’impegno”. Questo passaggio contabile, tipico della pubblica amministrazione, indica che la spesa inizialmente stimata o accantonata dalla Regione per questo progetto è stata rimodulata e parzialmente ridotta. Le ragioni di una riduzione dell’impegno possono essere diverse: un ribasso d’asta ottenuto in fase di gara, l’esclusione di alcune voci di spesa non ammissibili o una ridefinizione tecnica del progetto.

Invece di revocare il finanziamento, la Regione ha quindi calibrato l’impegno economico sulle reali e attuali necessità dell’opera, procedendo contestualmente a erogare la prima tranche di liquidità per non bloccare l’iter dei lavori. L’erogazione dei restanti fondi avverrà successivamente, a seguito della presentazione dei giustificativi di spesa e dei controlli intermedi da parte degli uffici regionali.

Questo provvedimento dimostra come la macchina amministrativa stia portando avanti i progetti del ciclo di programmazione dei fondi strutturali europei 2021-2027, un pacchetto di investimenti vitale per il Sud Italia. Per il Comune di Pozzallo, la liquidazione di questi 156 mila euro sblocca di fatto l’operatività finanziaria del progetto, permettendo di procedere spediti verso la messa in sicurezza o l’ammodernamento delle scuole coinvolte.

L’intera documentazione, comprensiva del testo integrale del decreto e dei relativi allegati contabili, è stata pubblicata ufficialmente per garantire la massima trasparenza sull’uso dei fondi europei e rimane consultabile da cittadini e addetti ai lavori attraverso la piattaforma istituzionale EuroInfoSicilia.

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