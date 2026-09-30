Conad Scherma Modica. Spadaro e Barone al trofeo Coni di Bari

Modica, 30 settembre 2026 – La nuova stagione della Conad Scherma Modica entra subito nel vivo con un appuntamento di grande rilievo per lo sport giovanile italiano. Sono stati chiamati a far parte della rappresentativa siciliana al Trofeo CONI di Bari, Sofia Spadaro nel fioretto femminile, e Giovanni Barone nel fioretto maschile. Il Trofeo CONI, grande manifestazione nazionale organizzata dal Comitato Olimpico Italiano, ogni anno riunisce in un’unica sede le rappresentative regionali di numerose discipline sportive provenienti da tutta Italia, in quella che è una vera e propria Olimpiade Giovanile Italiana, e rappresenta per i giovanissimi atleti un’importante occasione di confronto e di crescita, permettendo loro di vivere un’esperienza sportiva condivisa con i migliori atleti italiani di altre discipline. Per Sofia e Giovanni la convocazione arriva al termine di una stagione che li ha visti entrambi protagonisti e culminata con la conquista del rispettivo titolo di categoria. Il programma della manifestazione prevede domenica 4 ottobre la cerimonia di apertura, con la sfilata delle delegazioni regionali, mentre nei giorni successivi si svolgeranno le competizioni delle diverse discipline. Per la Scherma Modica si tratta di un ulteriore riconoscimento del lavoro svolto quotidianamente con i propri giovani atleti e di un motivo di soddisfazione per tutta la società, che vede così due dei suoi rappresentanti portare il nome di Modica e della Sicilia in una così importante manifestazione nazionale.

Parallelamente all’attività agonistica, la Conad Scherma Modica ha dato il via alla nuova stagione con la ripresa dei corsi promozionali, rivolti a chi desidera avvicinarsi per la prima volta alla disciplina. È ripartito anche il Corso Scolastico Gratuito, giunto alla sua 43ª edizione, un’iniziativa ormai storica della società modicana che permette ai bambini delle scuole elementari della città di conoscere e sperimentare la scherma in maniera completamente gratuita. Il percorso, che si sviluppa nel corso dei prossimi mesi, culminerà nel mese di dicembre con un saggio dimostrativo finale, momento conclusivo dell’esperienza e occasione per mostrare quanto appreso durante il corso. Accanto all’attività scolastica proseguono i corsi promozionali di scherma, rivolti non soltanto ai più giovani, ma anche agli adulti, offrendo la possibilità di avvicinarsi a uno sport completo e particolarmente efficace nello sviluppo della coordinazione, dei riflessi, della concentrazione e della capacità di prendere decisioni in tempi rapidissimi.

La nuova stagione della Conad Scherma Modica si apre quindi nel segno di un’attività che unisce agonismo e promozione sportiva, con l’obiettivo di continuare a diffondere la cultura della scherma sul territorio e offrire a bambini, ragazzi e adulti la possibilità di conoscere e praticare questa disciplina.

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