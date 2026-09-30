Mai bandiera bianca. Nuovo logo della campagna ANCI della Consulta Giovanile di Ragusa

Ragusa, 30 settembre 2026 – Il logo della campagna “Contro la violenza sulle donne – Mai bandiera bianca” comparirà su tutti i materiali di comunicazione delle iniziative della Consulta Giovanile Comunale di Ragusa. Lo ha stabilito una delibera approvata all’unanimità nella seduta del 29 settembre, su proposta della Commissione Pari Opportunità e della Presidenza, della Consulta Giovanile.

La scelta ha un valore simbolico, ma anche un impatto concreto. I materiali con cui la Consulta annuncia le proprie iniziative raggiungono ogni volta centinaia, spesso migliaia di ragazze e ragazzi: il logo trasformerà ogni annuncio in un messaggio ricorrente rivolto alla popolazione giovanile della città, ripetuto nel tempo e non legato a una sola giornata.

La campagna “Contro la violenza sulle donne – Mai bandiera bianca” è promossa da ANCI insieme al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comune di Ragusa vi ha aderito il 5 marzo e la bandiera della campagna è esposta nella Sala Giunta.

Sul tema la Consulta Giovanile lavora insieme all’Amministrazione comunale, in particolare con l’assessorato alle Politiche per l’inclusione, Servizi sociali e Pari opportunità guidato dall’assessora Elvira Adamo, e con la Consulta Comunale Femminile, la Casa delle Donne di Ragusa, il CAV Il Pettirosso e le altre associazioni del territorio.

Salva