  • 30 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 30 Settembre 2026 -
Attualità | Ragusa

Mai bandiera bianca. Nuovo logo della campagna ANCI della Consulta Giovanile di Ragusa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 30 settembre 2026 – Il logo della campagna “Contro la violenza sulle donne – Mai bandiera bianca” comparirà su tutti i materiali di comunicazione delle iniziative della Consulta Giovanile Comunale di Ragusa. Lo ha stabilito una delibera approvata all’unanimità nella seduta del 29 settembre, su proposta della Commissione Pari Opportunità e della Presidenza, della Consulta Giovanile.
La scelta ha un valore simbolico, ma anche un impatto concreto. I materiali con cui la Consulta annuncia le proprie iniziative raggiungono ogni volta centinaia, spesso migliaia di ragazze e ragazzi: il logo trasformerà ogni annuncio in un messaggio ricorrente rivolto alla popolazione giovanile della città, ripetuto nel tempo e non legato a una sola giornata.
La campagna “Contro la violenza sulle donne – Mai bandiera bianca” è promossa da ANCI insieme al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comune di Ragusa vi ha aderito il 5 marzo e la bandiera della campagna è esposta nella Sala Giunta.
Sul tema la Consulta Giovanile lavora insieme all’Amministrazione comunale, in particolare con l’assessorato alle Politiche per l’inclusione, Servizi sociali e Pari opportunità guidato dall’assessora Elvira Adamo, e con la Consulta Comunale Femminile, la Casa delle Donne di Ragusa, il CAV Il Pettirosso e le altre associazioni del territorio.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube