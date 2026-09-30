Elettromiografia dei muscoli del collo: nuova prestazione specialistica all’ospedale di Comiso

Comiso, 30 settembre 2026 – Dal mese di settembre, presso il servizio Fono-Neuro-Audio-Vestibolare (FNAV) dell’U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’ospedale di Comiso, è disponibile l’elettromiografia dei muscoli del collo, una prestazione altamente specialistica eseguita in collaborazione con l’U.O.C. di Neurologia del P.O. “R. Guzzardi” di Vittoria.

L’esame consente di valutare l’attività elettrica dei muscoli coinvolti nella fonazione e nella deglutizione e può essere utilizzato sia a fini diagnostici sia come guida per l’iniezione di tossina botulinica in particolari condizioni, come la disfagia neurogena e la disfonia spasmodica.

Si tratta di una metodica disponibile soltanto in pochi centri, proprio per le competenze specifiche richieste. Il percorso avviato a Comiso è stato reso possibile grazie alla collaborazione con il prof. Domenico Restivo, neurologo e fisiatra, direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Università di Messina, tra i maggiori esperti europei in questo ambito.

«L’introduzione di questa prestazione amplia ulteriormente le possibilità diagnostiche e terapeutiche offerte ai pazienti con disturbi della deglutizione e della voce – dichiara il Direttore sanitario dell’ASP, Sara Lanza –. È un risultato che nasce dalla collaborazione tra professionalità diverse e consente di mettere a disposizione del territorio una metodica altamente specialistica, evitando, in molti casi, la necessità di rivolgersi a centri fuori provincia».

L’ampliamento delle attività dell’ambulatorio FNAV punta a favorire una diagnosi precoce e, nei casi indicati, il trattamento dei disturbi della deglutizione e della voce associati a patologie neurologiche quali malattia di Parkinson e parkinsonismi, stroke e sclerosi multipla.

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