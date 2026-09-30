La polemica politica? Scontro aperto tra il PD di Modica e l’on. Abbate sui finanziamenti regionali bocciati all’Ars

MODICA, 30 Settembre 2026 – È scontro politico infuocato a Modica dopo la denuncia del parlamentare regionale del Partito Democratico, Nello Dipasquale in merito a presunti mancati finanziamenti per la città, quantificati in circa 4 milioni e mezzo di euro. Le risorse, legate ad una serie di emendamenti presentati all’Assemblea Regionale Siciliana dall’on. Dipasquale e dai deputati dem, sono stati bocciati a Palermo con il voto contrario – tra gli altri – dell’on. Ignazio Abbate, finito nel mirino del segretario cittadino del PD Francesco Stornello e del consigliere comunale Giovanni Spadaro.

Gli emendamenti presentati dall’opposizione puntavano a intercettare fondi mirati per quattro interventi strategici sul territorio modicano, a cui si aggiungeva un’ulteriore opera viaria: un milione di euro per il recupero del palazzetto dello sport di Piazzale Baden Powell, un milione di euro per la riqualificazione dello stadio “Pietro Scollo”, un milione di euro per il recupero e la valorizzazione di Villa Cascino di Via Nuova Sant’Antonio, un milione di euro per la ristrutturazione del PalaRizza, mezzo milione di euro per la sistemazione e la messa in sicurezza del Ponte “Milano Palermo”.

Accuse durissime quelle mosse dal PD, che ha chiesto pubblicamente all’onorevole Abbate di assumersi le proprie responsabilità politiche: «L’on. Abbate ha il dovere morale e politico di spiegare ai modicani le ragioni del suo no», si legge nella nota firmata dai rappresentanti dem.

Alle accuse ha replicato direttamente l’onorevole Ignazio Abbate, interpellato telefonicamente per chiarire le motivazioni del voto e della bocciatura: «È una polemica politica montata sul nulla, per fare sensazione e colpire maldestramente il sottoscritto – precisa Abbate – ma è evidente che mancano i più elementari crismi di credibilità a sostegno di questa strampalata tesi del PD, secondo cui io voterei contro il mio stesso territorio. Semplicemente è successo che per questi progetti, oggetto degli emendamenti del PD – che peraltro vengono riproposti periodicamente –, non c’era copertura finanziaria, perché si tratta di interventi territoriali che non potevano essere inseriti nella Finanziaria in questo momento. Difatti, non è stato approvato nessun progetto di nessun altro comune siciliano».

Il parlamentare regionale entra poi nel merito dei vincoli tecnici e temporali legati a simili stanziamenti: «In questi giorni siamo riuniti con l’avvocatura per capire ed individuare le priorità dei vari progetti presentati in Sicilia, compresi quelli su Modica. Quest’ultimi, in caso di un’ipotetica approvazione – che ripeto, non si è registrata per nessun altro comune –, sarebbero dovuti andare in appalto entro il 31 dicembre di quest’anno, un’eventualità impossibile perché il Comune di Modica non è nelle condizioni di poter procedere in tal tempistica. Di conseguenza, i finanziamenti sarebbero andati irrimediabilmente perduti».

Abbate rivendica, inoltre, l’operato concreto a favore della città e della sanità locale, contrapponendolo alle gestioni passate: «Piuttosto, quando il PD ha avuto la possibilità economica per finanziare i progetti, non l’ha mai fatto. Perché questa circostanza non la spiegano ai cittadini? Io su Modica farò delle scelte, al momento opportuno, per inserire i progetti che avranno la possibilità di ottenere i finanziamenti regionali, ma non è questa la fase giusta».

Tra i traguardi già tagliati grazie al proprio impegno politico, l’onorevole ricorda: «Finora mi è stato possibile far passare il progetto del cimitero comunale, per complessivi 2 milioni di euro, perché rientra nell’ambito della protezione civile, e di questi fondi si è fatto carico il mio partito, la Democrazia Cristiana. E non dimentichiamo i 5 milioni di euro che ho fatto destinare all’ospedale Maggiore di Modica. Alla luce di questi fatti concreti e reali, lanciarmi certe accuse è semplicemente pretestuoso, per non dire ridicolo».

Infine, un’apertura sul futuro dei progetti al centro del dibattito: «Di questi interventi territoriali che tanto stanno a cuore al PD se ne riparlerà la prossima settimana in aula. I soldi per Modica ci sono già stati e ci saranno, ma arriveranno quando sarà il momento giusto, nell’ambito dei vari passaggi istituzionali da seguire e dei criteri ben precisi da rispettare per non perdere neanche un centesimo dei finanziamenti disponibili».

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