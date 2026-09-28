Borgetto/Vittoria, 28 settembre 2026 – Il Lotto premia la Sicilia. Come riporta Agipronews, nei concorsi di venerdì 25 e sabato 26 settembre alla regione – tra i premi maggiori – sono andate vincite complessive per oltre 22mila euro. Venerdì in Largo Sicilia a Borgetto, in provincia di Palermo, vinti 11.880 euro grazie a tre ambi e un terno, mentre sabato in Via Roma a Vittoria, una Cinquina Simbolotto è valsa 10.869 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,8 milioni di euro, per un totale di 913,3 milioni di euro da inizio 2026.
Lotto, in Sicilia doppietta da oltre 22mila euro. Cinquina a Vittoria
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