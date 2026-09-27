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Attualità | Modica

Modica Alta ha celebrato il successo di “‘N Puzzuddu”: “Un trionfo di comunità nonostante il maltempo”

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Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 27 Settembre 2026 – Il maltempo non è bastato a fermare la festa. Nel cuore di Modica Alta, in Piazza Santa Teresa, la manifestazione ‘N Puzzuddu’ si è confermata un straordinario successo di pubblico e di partecipazione, trasformandosi in un momento di autentica condivisione e riscoperta delle tradizioni locali.

A sottolineare la riuscita dell’evento sono state le parole del sindaco, Maria Monisteri, che ha voluto esprimere profonda gratitudine a tutti i protagonisti di questa memorabile serata. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse non abbiano dato una mano, la manifestazione ha richiamato tantissime persone, animando le vie del quartiere storico e dimostrando quanto la cittadinanza sia legata alle proprie radici e ai momenti di aggregazione comunitaria.

“Il cuore pulsante dell’iniziativa – dice il sindaco  – è stato il lavoro di squadra e la sinergia tra associazioni, parrocchie e volontari. Un plauso speciale va al presidente Giorgio Casa e alla Società Operaia “Carlo Papa”, veri e propri motori e anima dell’intera manifestazione, a Don Rocco e Don Paolo, per il loro prezioso supporto e la vicinanza alla comunità, a chi si è speso instancabilmente per preparare e far gustare ai presenti un eccezionale e apprezzatissimo bollito della tradizione, a Y Guisar, che con la loro musica hanno fatto da colonna sonora ideale alla serata, regalando momenti di allegria e spensieratezza”.

Tanti i cittadini e i visitatori  hanno scelto di sfidare il tempo per trascorrere insieme una serata definita a pieno titolo “bella e da ripetere”.

L’entusiasmo raccolto attorno a ‘N Puzzuddu’ conferma la vitalità di Modica Alta e la capacità dei suoi abitanti di fare rete, valorizzando il patrimonio enogastronomico, musicale e culturale del territorio. Il bilancio della serata è dunque più che positivo: un evento che non solo ha resistito alle intemperie, ma che ha lasciato il segno, ponendo solide basi per le future edizioni.

 

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