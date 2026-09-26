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Pozzallo è in lutto per la scomparsa di dell’ex assessore Giuseppe Privitera, venuto a mancare stanotte

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POZZALLO, 26 Settembre 2026 – Pozzallo è in lutto per la scomparsa di Giuseppe Privitera, venuto a mancare questa notte.
Privitera è stato assessore nella Giunta Comunale dal 2018 al 2021, distinguendosi non solo per il suo impegno politico e amministrativo, ma anche come punto di riferimento culturale per l’intera comunità cittadina.
A esprimere il proprio cordoglio è stato il sindaco Roberto Ammatuna che, a nome dell’amministrazione e della città, ha voluto ricordare la figura dell’ex assessore e stringersi attorno ai familiari con un messaggio di sentite condoglianze.

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