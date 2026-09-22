Segnalati disservizi trasporto studenti pendolari di Comiso e Pedalino. Il Comune sta monitorando

Comiso, 22 settembre 2026 – Segnalazioni su disservizi nel trasporto degli studenti pendolari di Comiso e Pedalino. ” Abbiamo già contattato i responsabili delle diverse ditte di trasporto e stiamo monitorando costantemente la situazione”. A rassicurare è il sindaco, Maria Rita Schembari e l’assessore alla pubblica istruzione, Giusi Cubisino.

“Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni appena all’avvio dell’anno scolastico – spiegano il primo cittadino e l’assessore – relativamente ad alcuni disservizi e incongruenze di orario per quanto riguarda il trasporto degli studenti pendolari di Comiso e Pedalino verso le diverse sedi degli istituti superiori fuori dal nostro comune. Assieme all’assessore alla pubblica istruzione, Giusi Cubisino, abbiamo raccolto queste segnalazioni e le abbiamo elencate per iscritto alle ditte che si occupano di questo servizio di trasporto , tuttavia per le vie brevi abbiamo già contattato i responsabili che ci hanno assicurato che tali disservizi sono anche dovuti all’assestamento di orari scolastici dei primi giorni di scuola. Monitoriamo comunque costantemente la situazione – concludono la Schembari e la Cubisino – certi che entro i prossimi giorni tutto rientrerà nella normalità sebbene restiamo pronti a sollecitare chi deve ottemperare a questo indispensabile servizio che alcune ditte hanno in concessione dalla Regione Siciliana”.

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