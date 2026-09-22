Modica Alta si prepara a riscoprire i sapori della tradizione con l’evento “‘N Puzzuddu”

MODICA, 22 Settembre 2026 – Sabato 26 settembre 2026, dalle 20:30 alle 24 , Modica Alta ospiterà la manifestazione “‘N Puzzuddu”, organizzata dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso “Carlo Papa” con il patrocinio del Comune di Modica. L’evento, che si terrà in una location ricca di storia e cultura, Piazza Santa Teresa, sarà inaugurato dal Sindaco della Città, Maria Monisteri.

Nel corso della serata, all’insegna del divertimento e della buona compagnia, i partecipanti potranno gustare un ricco vassoio di prodotti tipici locali e genuini al prezzo onnicomprensivo di 10 euro. “Il menù tipico – spiega il presidente del sodalizio, Giorgio Casa, comprende: ‘n puzzuddu ‘ri bollito cucinato secondo l’antica tradizione modicana, dalle cuoche amatoriali, accompagnato da un contorno di cipolla, patate, olio e sale, salsiccia secca, olive in salamoia, uova sode e frutta secca appena tostata, ‘na pagnuttedda fatta secondo la tradizione modicana, un generoso e genuino bicchiere di vino e una bibita in bicchiere”.

L’atmosfera della serata sarà arricchita e intrattenuta dalla musica dal vivo del duo musicale Y Guisar, che accompagnerà i momenti di convivialità prima della gustosa sorpresa prevista per la chiusura.

L’intera manifestazione vedrà le foto della serata e la diretta web curate da Antonino Giurdanella, noto come Ninì. Inoltre, per agevolare l’afflusso dei partecipanti, è attivo il lavoro per un servizio navetta da Piazza Falcone e Borsellino a Piazza Santa Teresa, dalle 20:30 alle 24.

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