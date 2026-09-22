Modica: grave l’anziana investita al Polo Commerciale. Trasferita a Catania in elisoccorso

MODICA, 22 Settembre 2026 – Si sono aggravate le condizioni della donna di 81 anni investita questa mattina a Modica, al Polo Commerciale nei pressi della rotatoria di Treppiedi.

In ospedale, il quadro clinico ha evidenziato un’emorragia interna e uno pneumotorace. A questo punto i medici del pronto soccorso hanno disposto il trasferimento in elisoccorso a Catania. Le condizioni della vittima, investita da una Fiat Panda condotta da un 86enne modicano, mentre attraversava la strada, sono dunque peggiorate.

La prognosi è riservata. La polizia locale ha sequestrato il veicolo.

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