Modica-CastrunFavara. Gli ospiti depongono fiori in memoria del “Biondo”

Un gesto di grande sensibilità e vicinanza che unisce il mondo dello sport nel ricordo di Biondo, il cui ricordo rimarrà sempre vivo nei cuori di tutti. Un gesto a cui le cronache hanno dato poco risalto. Domenica scorsa, poco prima dell’inizio dalla partita di calcio Modica-CastrunFavara, il centravanti della formazione agrigentina, Silvio Tripoli, ha deposto un mazzo di fiori ai piedi della Tribuna B del “Pietro Scollo”, dove si concentrano gli ultras. Il gesto era in memoria di Enzo Di Maria, detto “Il biondo”, deceduto prematuramente. “Un ringraziamento speciale va alla squadra del CastrumFavara e in particolare a Silvio Tripoli (attaccante classe 2001, con un passato nel Modica Calcio ed oggi in forza alla formazione gialloblù – scrivono in un post quelli del “Rione Vignazza” – per questa bellissima e significativa dimostrazione d’affetto”.

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