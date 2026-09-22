Nuovo appuntamento al Parco Licitra, il Lions Club Ragusa Host sostiene il service nazionale Kit Codice Rosa

Ragusa, 22 settembre 2026 – Una serata all’insegna della comicità e, allo stesso tempo, un gesto concreto di solidarietà a sostegno delle persone vittime di violenza. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dal Lions Club Ragusa Host in occasione dello spettacolo teatrale “Stasera si ride… ma non è colpa nostra”, in programma al Parco Alessandro Licitra, in via Sordi a Ragusa, giovedì 24 settembre alle ore 20.30.

La Compagnia Teatrale Quelli del Circolo porterà in scena un coinvolgente viaggio nella comicità d’autore, attraverso un susseguirsi di sketch firmati da alcuni dei grandi maestri del teatro italiano, tra cui Achille Campanile, Gigi Proietti ed Eduardo De Filippo.

La serata sosterrà il Kit Codice Rosa, service nazionale dei Lions, destinando il ricavato all’acquisto di kit per il Pronto Soccorso di Ragusa, a supporto delle vittime di violenza. Un modo per trasformare una serata di spettacolo e condivisione in un gesto concreto di solidarietà, con l’auspicio che questi kit possano essere utilizzati il meno possibile.

“Abbiamo scelto di abbinare una serata di spettacolo e convivialità a una finalità concreta, sostenendo un service nazionale dei Lions che interviene a supporto delle vittime di violenza. Anche attraverso una serata come questa possiamo contribuire concretamente alla nostra comunità. Ci auguriamo che siano in tanti a partecipare”, afferma la Presidente del Lions Club Ragusa Host Ornella Licitra.

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