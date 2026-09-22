La sanità pubblica è un diritto, non una corsa a ostacoli: il tour di “Sanità X Tutti” arriva a Modica

MODICA, 22 Settembre 2026 – La sanità pubblica deve rappresentare un diritto fondamentale per ogni cittadino e non trasformarsi in una vera e propria corsa a ostacoli. In Sicilia, tuttavia, sono ancora numerose le criticità che pazienti, famiglie, operatori sanitari e cittadini affrontano quotidianamente. Tra le problematiche più urgenti figurano liste d’attesa eccessivamente lunghe, difficoltà nell’accesso alle prestazioni, gravi carenze di personale, pronto soccorso costantemente sotto pressione e marcate disuguaglianze territoriali.

Dietro a ogni statistica e a ogni numero si celano storie di persone reali: chi è costretto ad attendere mesi per una visita specialistica, chi deve affrontare lunghi spostamenti per potersi curare, chi purtroppo rinuncia del tutto alle cure e chi, ogni giorno, lavora instancabilmente in prima linea per garantire il diritto alla salute.

Proprio per dare voce a queste difficoltà è nata l’iniziativa “Sanità X Tutti”, un percorso sul territorio finalizzato ad ascoltare direttamente i cittadini, i pazienti, i familiari e gli operatori sanitari, raccogliendo segnalazioni concrete da trasformare in proposte operative. Dopo aver fatto tappa in diversi ospedali siciliani nel corso dell’estate, l’iniziativa prosegue senza sosta per mantenere alta l’attenzione sul diritto alla salute.

Il prossimo appuntamento in provincia è fissato per venerdì 25 settembre 2026, dalle 10 alle 13, momento in cui il gruppo sarà presente davanti all’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica.

All’appuntamento prenderanno parte il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola, l’onorevole Filippo Scerra, la deputata Stefania Campo e il coordinatore provinciale Federico Piccitto.

Salva