  • 22 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 22 Settembre 2026 -
Politica | Modica

La sanità pubblica è un diritto, non una corsa a ostacoli: il tour di “Sanità X Tutti” arriva a Modica

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 22 Settembre 2026 – La sanità pubblica deve rappresentare un diritto fondamentale per ogni cittadino e non trasformarsi in una vera e propria corsa a ostacoli. In Sicilia, tuttavia, sono ancora numerose le criticità che pazienti, famiglie, operatori sanitari e cittadini affrontano quotidianamente. Tra le problematiche più urgenti figurano liste d’attesa eccessivamente lunghe, difficoltà nell’accesso alle prestazioni, gravi carenze di personale, pronto soccorso costantemente sotto pressione e marcate disuguaglianze territoriali.

Dietro a ogni statistica e a ogni numero si celano storie di persone reali: chi è costretto ad attendere mesi per una visita specialistica, chi deve affrontare lunghi spostamenti per potersi curare, chi purtroppo rinuncia del tutto alle cure e chi, ogni giorno, lavora instancabilmente in prima linea per garantire il diritto alla salute.

Proprio per dare voce a queste difficoltà è nata l’iniziativa “Sanità X Tutti”, un percorso sul territorio finalizzato ad ascoltare direttamente i cittadini, i pazienti, i familiari e gli operatori sanitari, raccogliendo segnalazioni concrete da trasformare in proposte operative. Dopo aver fatto tappa in diversi ospedali siciliani nel corso dell’estate, l’iniziativa prosegue senza sosta per mantenere alta l’attenzione sul diritto alla salute.

Il prossimo appuntamento in provincia è fissato per venerdì 25 settembre 2026, dalle  10 alle  13, momento in cui il gruppo sarà presente davanti all’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica.

All’appuntamento prenderanno parte il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola, l’onorevole Filippo Scerra, la deputata Stefania Campo e il coordinatore provinciale Federico Piccitto.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube