Modica, intitolazioni istituzionali. il PD interviene sul ricordo di Giuseppe Drago e sul mancato riconoscimento ad Anna Maria Sammito

MODICA, 22 Settembre 2026 – La decisione dell’Amministrazione comunale di Modica di accogliere la richiesta di Forza Italia per intitolare un luogo simbolo della città a Giuseppe Drago, in occasione del decimo anniversario della scomparsa, solleva il dibattito politico cittadino. A intervenire duramente è il Partito Democratico di Modica, per voce del segretario cittadino Francesco Stornello, che pone l’accento sulla necessità di una “memoria intera e fondata sulla verità”.

Pur ribadendo il dovuto rispetto umano per la scomparsa di Peppe Drago e riconoscendone il rilievo nella politica siciliana, il PD traccia una linea netta tra il ricordo personale e la celebrazione istituzionale. Secondo Stornello, indicare una figura pubblica come modello per i giovani attraverso un’intitolazione non può prescindere da una valutazione complessiva del suo operato, tenendo conto anche di ciò che la giustizia ha definitivamente accertato, senza ricorrere a “un’operazione di amnesia selettiva e di riscrittura della storia”.

Al centro della polemica vi è anche il confronto con un’altra figura di spicco del territorio, la cui memoria – secondo il partito d’opposizione – verrebbe colpevolmente ignorata: “Anna Maria Sammito (foto). Archeologa, dirigente della Soprintendenza di Ragusa, docente universitaria, direttrice onoraria del Museo Civico e già assessore alla Cultura, la Sammito è scomparsa prematuramente nel 2021 a 56 anni. Da tempo un comitato civico, sostenuto da firme e dal mondo culturale, chiede di intitolarle il piazzale antistante la chiesetta di San Nicolò Inferiore, un’istanza che finora avrebbe ricevuto solo risposte silenziose dall’Amministrazione”.

Il Partito Democratico denuncia così una disparità di trattamento e una gestione delle scelte pubbliche dettate dalle appartenenze di partito anziché da criteri condivisi e trasparenti in Consiglio comunale. L’appello conclusivo è rivolto a istituzioni che sappiano riconoscere il merito e la cultura senza cancellare la verità, restituendo a Modica una memoria pubblica giusta e non di parte.

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