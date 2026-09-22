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Attualità | Ragusa

Frequenze Urbane, il 2 ottobre piazzetta Monsignor Tidona diventa lo spazio dei giovani artisti ragusani

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Ragusa, 22 settembre 2026 – Venerdì 2 ottobre, dalle 18:30, piazzetta Monsignor Tidona si trasforma in uno spazio dedicato al talento dei giovani artisti ragusani. Frequenze Urbane è un’iniziativa della Consulta Giovanile Comunale di Ragusa, in sinergia con l’amministrazione comunale, nata con un obiettivo preciso: dare uno spazio e una vetrina al talento che la città ha già.

L’idea è semplice: la creatività dei giovani ragusani c’è, e merita di essere vista e ascoltata dalla propria città. Per una sera la piazza sarà loro. È un modo concreto di valorizzare la partecipazione giovanile, l’obiettivo che guida il mandato della Consulta, anche attraverso l’arte e la cultura.

Il luogo aggiunge un significato in più. La piazzetta, che collega l’area della Prefettura a piazza San Giovanni, è stata riqualificata dal Comune e aperta alla città a fine agosto, con un nuovo giardino di piante aromatiche e mediterranee pensato anche per ospitare eventi. È uno spazio pubblico appena restituito ai cittadini, che con Frequenze Urbane si apre ai giovani.

La serata è anche l’occasione per valorizzare l’albo dei giovani artisti locali, istituito con due deliberazioni del Consiglio Comunale – atto di indirizzo e successiva adozione del regolamento. L’evento è infatti aperto a tutti coloro che sono già iscritti all’albo ma anche a chi vorrà approfittare dell’occasione: è infatti possibile per i giovani iscriversi per potersi esibire durante la serata e chiedere contestualmente l’inserimento nell’Albo, attraverso il quale verranno organizzati ulteriori eventi ed iniziative per coinvolgere i ragazzi e il loro talento.

Le iscrizioni sono aperte fino al 25 settembre. Gli artisti interessati possono iscriversi tramite il link di seguito: https://forms.gle/pZbCvCGqsATxKdgS6

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