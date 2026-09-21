Trova portafoglio a Ragusa con 2.900 euro e lo consegna ai Carabinieri

Ragusa, 21 Settembre 2026 – Un gesto di altissimo senso civico e di straordinaria onestà arriva dalla provincia di Ragusa. Nei giorni scorsi, un lavoratore di 52 anni di origini marocchine, residente nella zona, si è reso protagonista di una nobile azione che restituisce fiducia nel prossimo: ha trovato per strada un portafoglio contenente documenti, carte di pagamento e una considerevole somma di denaro in contanti, ben 2.900 euro, e lo ha consegnato senza esitazione alle forze dell’ordine.

Tutto è accaduto in Contrada Majorana, nel territorio comunale di Ragusa. Il cinquantaduenne si trovava presso una stazione di servizio per un rifornimento quando ha notato il portafoglio, dimenticato poco prima sulla colonnina da un automobilista in fretta.

Nonostante avesse un impegno urgente e dovesse recarsi sul posto di lavoro a Comiso, l’uomo non ha avuto dubbi: ha deciso di interrompere il proprio tragitto, tornare indietro e recarsi direttamente al Comando Provinciale dei Carabinieri per affidare il prezioso ritrovamento nelle mani dei militari.

Grazie ai documenti presenti all’interno del portafoglio, i Carabinieri sono riusciti a rintracciarne rapidamente il proprietario: un infermiere quarantunenne originario di Ragusa, ma impegnato professionalmente in una struttura ospedaliera di Catania.

Nel giro di poche ore, il legittimo proprietario è stato contattato dalla Stazione dei Carabinieri ed è potuto tornare in possesso di tutto ciò che aveva smarrito. Con grande sorpresa e sollievo, ha constatato che l’intero contenuto era rimasto intatto: documenti, carte e l’ingente somma in contanti non avevano subito alcuna sottrazione.

“Ciò che ha reso la vicenda particolarmente significativa non è stata la materiale restituzione, ma soprattutto il gesto di onestà di un lavoratore che ha preservato intatto il valore economico e morale di quanto ritrovato.”

Profondamente grato per il nobile gesto, il quarantunenne ha voluto rintracciare personalmente il lavoratore per esprimergli la sua più sincera gratitudine. Una storia a lieto fine che dimostra come l’onestà e il rispetto per il prossimo sappiano fare la differenza, trasformando una disattenzione in un momento di grande valore umano.

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