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Le guide turistiche a Modica e l’intervento dell’Antica Dolceria Bonajuto

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MODICA, 21 Settembre 2026 – Tiene banco nel Ragusano la polemica sollevata da Pierpaolo Ruta in merito alla pubblicazione, da parte di diverse testate locali, di dichiarazioni  attribuite alle “guide turistiche” con le quali si esprime “forte amarezza” per un richiamo ricevuto dalla Prefettura.

“Negli articoli in questione – spiega Ruta, proprietario dell’Antica Dolceria Bonajuto di Modica – in particolare per l’esplicito riferimento al Fattojo” — struttura convenzionata in cui i turisti assistono a dimostrazioni sulla lavorazione del cioccolato (attività commerciale del tutto lecita) — sostenendo che molte agenzie di viaggio vi indirizzerebbero i visitatori”.

Di fronte a tali affermazioni, e trattandosi del “Fattojo” di un marchio registrato, lo stesso Pierpaolo Ruta ha deciso di vederci chiaro. Ruta ha raccontato di aver personalmente contattato i direttori responsabili delle testate giornalistiche coinvolte, chiedendo di poter visionare il documento ufficiale rilasciato dalle associazioni di categoria delle guide turistiche, mossa necessaria per tutelare l’immagine e il buon nome del marchio”.

Come già abbiamo risposto a Ruta non c’è un comunicato stampa ma dichiarazioni che ci sono state rilasciate con audio a seguito della notifica alla categoria delle guide turistiche del documento della Prefettura di Ragusa. Ci siamo,  ulteriormente, messi a disposizione dello stesso per eventuali smentite o repliche, come facciamo sempre con tutti.  

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