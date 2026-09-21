Decennale della scomparsa di Peppe Drago: una mozione per intitolargli la Circonvallazione Ovest di Via Noce a Scicli

SCICLI, 21 settembre 2026 – A dieci anni esatti dalla scomparsa dell’on. Giuseppe (Peppe) Drago, la figura dello statista sciclitano torna al centro dell’attenzione istituzionale a Scicli. Durante la precedente consiliatura, era già stata presentata formale mozione di indirizzo per dedicare la Circonvallazione Ovest di Via Noce alla memoria del già Presidente della Regione Siciliana e Sottosegretario di Stato. L’iniziativa portava la firma del consigliere comunale Guglielmo Scimonello, primo proponente, insieme al collega Lorenzo Bonincontro, nel solco di un percorso di riconoscimento civico avviato da tempo. La scelta della circonvallazione di Via Noce a Scicli, non è casuale, ma risponde a una precisa coerenza storica e amministrativa. Fu proprio l’on. Peppe Drago, nel 2001, in veste di Assessore alla Presidenza della Regione Siciliana, a sbloccare e firmare il decreto di finanziamento decisivo (a valere sui fondi della Legge 433/91) che permise di realizzare questa fondamentale arteria stradale, attesa per decenni dalla comunità sciclitana.

“Oggi, nel decennale della sua scomparsa, si compiono i tempi amministrativi previsti dalla legge per procedere alle intitolazioni toponomastiche senza la necessità di deroghe speciali” dichiara il primo firmatario proponente della mozione, l’ex Consigliere Guglielmo Scimonello.

“Avevo già presentato e sostenuto con convinzione questa proposta in passato: legare indissolubilmente il nome di Peppe Drago alla circonvallazione ovest è un atto di onestà intellettuale e di profonda gratitudine cittadina. Parliamo di un’infrastruttura strategica che esiste solo grazie alla sua lungimiranza politica e al suo amore per Scicli. Mi auguro che l’intero Consiglio Comunale esprima una convergenza unanime su questo atto, superando ogni steccato ideologico per omaggiare una figura che ha dato lustro alla nostra terra ai massimi livelli dello Stato”. Non appena il consigliere Lorenzo Bonincontro, provvederà a depositare il testo formale della mozione, l’atto passerà al vaglio del Consiglio Comunale di Scicli per impegnare il Sindaco e la Giunta ad avviare l’iter con la Commissione Toponomastica e la Prefettura di Ragusa, al fine di rendere definitiva la nuova denominazione.

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