SAC, privatizzazione: al via le visite negli scali per gli operatori ammessi alla seconda fase

CATANIA/COMISO, 21 Settembre 2026 – A partire dall’ultima settimana di settembre prenderanno il via le visite presso gli aeroporti di Catania e Comiso dei gruppi ammessi alla seconda fase della procedura. Le visite rappresentano un ulteriore passaggio del percorso di approfondimento avviato a seguito della conclusione della prima fase, che aveva registrato la presentazione di 14 manifestazioni di interesse e l’ammissione di 10 operatori economici italiani e internazionali. Il calendario delle visite consentirà ai soggetti partecipanti di conoscere direttamente le infrastrutture, gli spazi e le attività degli scali gestiti da SAC, nell’ambito delle attività di approfondimento previste dalla procedura.

Il successivo passaggio è rappresentato dalla presentazione delle offerte non vincolanti, il cui termine è attualmente fissato al 12 novembre 2026. Una volta ricevute le offerte, SAC, supportata dagli advisor, procederà alla relativa valutazione secondo quanto previsto dalla procedura. Al termine di questa fase sarà comunicata la successiva scadenza per la presentazione delle offerte vincolanti, che darà avvio alla fase conclusiva del percorso di selezione.

L’intero iter prosegue nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e tutela della concorrenza, con l’obiettivo di individuare un partner industriale qualificato in grado di sostenere lo sviluppo degli aeroporti di Catania e Comiso, rafforzandone la competitività e accompagnando la crescita del sistema aeroportuale della Sicilia orientale nel lungo periodo.

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