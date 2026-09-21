Chiaramonte Gulfi, tutela ambientale: firmata la convenzione con le guardie della Federazione Siciliana della Caccia

CHIARAMONTE GULFI, 21 Settembre 2026 – Chiaramonte Gulfi si dota di un nuovo prezioso alleato per la tutela del territorio. È stata firmata una convenzione a titolo del tutto gratuito tra il Comune e le guardie venatorie e ambientali della Federazione Siciliana della Caccia.

L’accordo sancisce ufficialmente l’ingresso di un nuovo sodalizio a supporto del Comando di Polizia Locale, finalizzato a potenziare le attività di controllo, prevenzione e repressione degli illeciti in materia ambientale e venatoria.

Si tratta di un tassello che si aggiunge alla rete di collaborazioni già attivate dall’amministrazione comunale per arginare fenomeni critici come l’abbandono indiscriminato di rifiuti, il degrado delle aree periferiche e rurali e il rispetto delle normative a salvaguardia dell’ecosistema locale. La sinergia tra la Polizia Locale e il personale volontario e specializzato delle guardie ambientali permetterà di moltiplicare i punti di osservazione sul vasto territorio chiaramontano, garantendo un presidio capillare ed efficace, a costo zero per le casse comunali.

L’iniziativa conferma la volontà dell’ente di fare squadra con le realtà associative del territorio per promuovere una cultura della legalità e della cura dell’ambiente, offrendo risposte concrete alla cittadinanza in termini di decoro e sicurezza ecologica.

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